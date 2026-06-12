Ρικ Φαν Ντρόγκελεν

Super League | 12/06 - 23:38

Ηγέτης, «σκυλί του πολέμου» και... γκολτζής - Η έξυπνη βόμβα του ΠΑΟ

Σε αναζήτηση της «κολώνας» που θα θωρακίσει την αμυντική τ...