Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ρίο Νγκουμόχα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρίο Νγκουμόχα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ποιος είναι ο 16χρονος σκόρερ της Λίβερπουλ και η ΜΑΓΕΙΑ Σόμποσλαϊ (ΒΙΝΤΕΟ)
Premier League | VIDEO 26/08 - 00:41

Ποιος είναι ο 16χρονος σκόρερ της Λίβερπουλ και η ΜΑΓΕΙΑ Σόμποσλαϊ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Λίβερπουλ προηγήθηκε 2-0 κόντρα στη Νιούκαστλ των δ...