Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ρισόν Χολμς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρισόν Χολμς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Το κόλπο Αταμάν με Χολμς στον ΠΑΟ - "5-out" με Μήτογλου - Stretch σχήματα!
Euroleague | VIDEO 11/08 - 13:30

Το κόλπο Αταμάν με Χολμς στον ΠΑΟ - "5-out" με Μήτογλου - Stretch σχήματα!

Τι αλλάζει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού η προσθήκη του Ρ...

Έτοιμος για το τριφύλλι ο Χολμς
Euroleague | 11/08 - 13:24

Έτοιμος για το τριφύλλι ο Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις τ...

Φεύγει ο Γιούρτσεβεν από ΠΑΟ; - Ρεπορτάζ από Ιταλία - Στη γωνία η Φενέρ!
Euroleague | VIDEO 11/08 - 09:54

Φεύγει ο Γιούρτσεβεν από ΠΑΟ; - Ρεπορτάζ από Ιταλία - Στη γωνία η Φενέρ!

Σύμφωνα με αναφορές από την Ιταλία, η Φενέρμπαχτσε ε...

"Είδα Χολμς στις προπονήσεις - Τυχερός ο ΠΑΟ που δεν ήρθε ο Βαλαντσιούνας"!
Euroleague | 10/08 - 21:09

"Είδα Χολμς στις προπονήσεις - Τυχερός ο ΠΑΟ που δεν ήρθε ο Βαλαντσιούνας"!

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση μ...

Εξελίξεις με Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό!
Euroleague | 10/08 - 14:48

Εξελίξεις με Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό!

Η ενημέρωση που υπάρχει σε επίσημο τόνο για τον Αμερικανό ά...

Made in USA ο Παναθηναϊκός - 6 ΝΒΑers στο ρόστερ - 40 εκατ. ευρώ μπάτζετ!
Euroleague | VIDEO 10/08 - 11:12

Made in USA ο Παναθηναϊκός - 6 ΝΒΑers στο ρόστερ - 40 εκατ. ευρώ μπάτζετ!

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο μεταγραφικό π...

Οι ατάκες του Χολμς για Ναν, η αποθέωση στους οπαδούς και το 8ο!
Euroleague | 09/08 - 20:13

Οι ατάκες του Χολμς για Ναν, η αποθέωση στους οπαδούς και το 8ο!

Ο Ρισόν Χολμς δηλώνει ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή τ...

Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό ο Χολμς (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 09/08 - 15:48

Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό ο Χολμς (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση τ...

Όταν τους προσφέρεις τον παράδεισο, το χαμόγελο είναι η φυσική αντίδραση
Euroleague | 09/08 - 15:08

Όταν τους προσφέρεις τον παράδεισο, το χαμόγελο είναι η φυσική αντίδραση

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το ανεπανάληπτο χαμόγελο τ...

Ήρθε "φτιαγμένος" ο Χολμς - "Πάμε να πάρουμε το 8ο"!
Euroleague | 08/08 - 21:34

Ήρθε "φτιαγμένος" ο Χολμς - "Πάμε να πάρουμε το 8ο"!

Ο Ρισόν Χολμς έφτασε στην Ελλάδα και δηλώνει έτοιμος ν...

Πάτησε Ελλάδα για Παναθηναϊκό ο Χολμς - Αυτό θα είναι το συμβόλαιό του
Euroleague | 08/08 - 21:10

Πάτησε Ελλάδα για Παναθηναϊκό ο Χολμς - Αυτό θα είναι το συμβόλαιό του

Ο Αμερικανός σέντερ προσγειώθηκε στη χώρα μας και έρχεται σ...

Εξελίξεις με τον Χολμς στον Παναθηναϊκό - Πότε έρχεται Ελλάδα!
Euroleague | 08/08 - 11:16

Εξελίξεις με τον Χολμς στον Παναθηναϊκό - Πότε έρχεται Ελλάδα!

Ο Ρισόν Χολμς αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το βράδυ τ...

"Έπεσαν" υπογραφές με Χολμς, πότε έρχεται - Αποκάλυψη DPG για το ρόστερ!
Euroleague | 07/08 - 22:11

"Έπεσαν" υπογραφές με Χολμς, πότε έρχεται - Αποκάλυψη DPG για το ρόστερ!

Η σπουδαία μεταγραφή των Πράσινων παίρνει σιγά σιγά σ...

ΠΑΟ: Το δίδυμο που λύνει νο1 πρόβλημα πέρυσι - Ποιος "κουμπώνει" με Χολμς!
Euroleague | 07/08 - 14:56

ΠΑΟ: Το δίδυμο που λύνει νο1 πρόβλημα πέρυσι - Ποιος "κουμπώνει" με Χολμς!

Ο Παναθηναϊκός ενεπλάκη, ως γνωστόν, σε ένα σήριαλ πορτοκαλί α...

"Δύσκολο να ξεπεραστεί η ομάδα του 2009 - Εφιάλτης οι Χολμς - Λεσόρ"!
Euroleague | 07/08 - 08:04

"Δύσκολο να ξεπεραστεί η ομάδα του 2009 - Εφιάλτης οι Χολμς - Λεσόρ"!

Η διαφαινόμενη προσθήκη του Αμερικανού ανάγκασε σερβική ι...

Η "βόμβα" Χολμς κάνει το plan B του Παναθηναϊκού καλύτερο του plan A
Euroleague | 06/08 - 16:53

Η "βόμβα" Χολμς κάνει το plan B του Παναθηναϊκού καλύτερο του plan A

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την νέα… βόμβα με τ...

Δύναμη-όγκος στη ρακέτα του ΠΑΟ - Νέος Λεσόρ - "Το πλάνο Αταμάν για Χολμς"!
Euroleague | VIDEO 06/08 - 14:30

Δύναμη-όγκος στη ρακέτα του ΠΑΟ - Νέος Λεσόρ - "Το πλάνο Αταμάν για Χολμς"!

Ο Ρίσον Χολμς έχει συμφωνήσει να φορέσει τη φανέλα τ...

Γιατί διάλεξε Χολμς ο Αταμάν - Το στοιχείο του παιχνίδιου του που ξεχωρίζει
Euroleague | 06/08 - 14:08

Γιατί διάλεξε Χολμς ο Αταμάν - Το στοιχείο του παιχνίδιου του που ξεχωρίζει

Τα νεότερα για την σπουδαία μεταγραφή που ετοιμάζεται ν...

Όλα έτοιμα για Χολμς στον Παναθηναϊκό - Τότε έρχεται στην Αθήνα
Euroleague | 05/08 - 23:36

Όλα έτοιμα για Χολμς στον Παναθηναϊκό - Τότε έρχεται στην Αθήνα

Ο Αμερικανός σέντερ ετοιμάζεται για το ταξίδι του στη χ...

Αυτό είναι το "χρυσό" deal για Χολμς - Τίναξε την μπάνκα ο Γιαννακόπουλος!
Euroleague | 05/08 - 22:09

Αυτό είναι το "χρυσό" deal για Χολμς - Τίναξε την μπάνκα ο Γιαννακόπουλος!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φέρνει στον Παναθηναϊκό τ...

Ευτυχώς δεν ήρθε ο Βαλαντσιούνας - Πώς Χολμς και 5,2 εκατ. θα φέρουν το 8ο!
Euroleague | 05/08 - 21:30

Ευτυχώς δεν ήρθε ο Βαλαντσιούνας - Πώς Χολμς και 5,2 εκατ. θα φέρουν το 8ο!

Πόσο άλλαξε τον Παναθηναϊκό (και ίσως τον... ανέβασε ε...