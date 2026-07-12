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Ρομπ Ντίπερινκ

Ρομπ Ντίπερινκ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρομπ Ντίπερινκ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πέθανε διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ - Ενδείξεις αυτοκτονίας
Mundial | 13/07 - 18:05

Πέθανε διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ - Ενδείξεις αυτοκτονίας

Ο διεθνής διαιτητής άφησε την τελευταία του πνοή σε η...