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Ρόμπερτ Γκραφ

Ρόμπερτ Γκραφ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρόμπερτ Γκραφ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τσακώθηκε ο Λιβάγια με τον προπονητή και αποχωρεί!
Υπόλοιπος Κόσμος | 30/06 - 00:29

Τσακώθηκε ο Λιβάγια με τον προπονητή και αποχωρεί!

Ο Κροάτης επιθετικός αποπέμφθηκε κακήν κακώς από την π...