Ρούμπεν Ρέγιες

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρούμπεν Ρέγιες. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Δεν τελείωσαν οι μεταγραφές στον Άρη - Πιέζει για χαφ ο Ουζουνίδης!
Super League | 08/08 - 12:12

Οι Κιτρινόμαυροι μπορεί να έχουν πραγματοποιήσει πολλές μ...

Βγήκε μπροστά ο Ρέγιες - “Το πλάνο μας στον Άρη θα πετύχει”
Super League | VIDEO 04/08 - 19:55

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής ανέφερε ότι κατανοεί τ...

Νέος σχεδιασμός στον Άρη - Φιλικά, μεταγραφές και… Μορόν
Super League | VIDEO 02/08 - 21:19

Σε συνεχή επικοινωνία Καρυπίδης, Ρέγιες και Ο...

"Γκάζια" από Ρέγες σε πρωτοκλασάτους παίκτες του Άρη: "Ξυπνήστε"!
UEFA Conference League | VIDEO 29/07 - 13:06

Ο Ρούμπεν Ρέγες παρακολούθησε από κοντά το πρώτο επίσημο π...

Νέα άφιξη στον Άρη με τη σφραγίδα Ρέγες - Πολλά χαμόγελα
Super League | 20/07 - 21:32

Ο Τίνο Καντεβέρε ξανά στη Θεσσαλονίκη για τις υ...

Δίνει το σύνθημα στον κόσμο του Άρη ο Ρέγιες - "Πιστέψτε στο πλάνο μας"
Super League | 15/07 - 20:33

Ο αθλητικός διευθυντής απευθύνθηκε στον κόσμο του Ά...

Θέμα με την υπόθεση Γκόμεθ στον Άρη - Εξετάζει εναλλακτικές ο Ρέγιες!
Super League | 14/07 - 18:18

Οι Κιτρινόμαυροι συνεχίζουν τη μεταγραφική τους ενίσχυση, μ...

Το παλεύει για χαφ ο Άρης - Εισήγηση Ρέγιες!
Super League | 26/06 - 20:35

Οι “κίτρινοι” σε διαπραγματεύσεις για παίκτη που α...

"Πρώτη" για Άρη και μήνυμα Ρέγιες - "Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω" (Vid)
Super League | 16/06 - 23:35

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη συγκεντρώθηκαν για πρώτη φ...

«Ο Ρέγες θέλει να πάρει τον Κάρλες Πέρεζ στον Άρη»
Super League | 06/06 - 12:55

Μεταγραφικό σενάριο από την Ισπανία έρχεται για τον Ά...

Συνάντηση Ρέγες με μεταγραφικούς στόχους - Ενήμερος ο Ουζουνίδης
Super League | 04/06 - 01:15

Από τα πιο γνωστά ποδοσφαιρικά κλισέ είναι το… έπιασε δ...

Τα αλλάζει όλα ο Ρέγιες στον Άρη: "Τέλος οι... συνταξιούχοι"!
Super League | 30/05 - 14:44

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η παρουσίαση τ...

Νέο εποχή στον Άρη: Live streaming η παρουσίαση του Ρούμπεν Ρέγιες (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 30/05 - 13:07

Ο Ρούμπεν Ρέγιες είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Π...

"Εν ενεργεία από La Liga ο Ρέγιες" - Έτοιμος με παίκτες στον Ουζουνίδη!
Super League | 29/05 - 13:27

Το ρεπορτάζ στον Άρη για τα μεταγραφικά "θέλω" του Μαρίνου Ο...

Απάντησε στις φήμες για Άρη ο Κόντης - "Μπορεί να επέστρεφα..."
Super League | 27/05 - 17:50

Ο βουλευτής και άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Άρη, Γ...

Από Χουάνμι μέχρι... Μαυρία: Η πρώτη λίστα του Ρούμπεν Ρέγες για Άρη!
Super League | VIDEO 27/05 - 16:29

Ο Ρούμπεν Ρέγες είναι… προ των πυλών του Άρη (αναμένονται ο...

To deal Άρη - Ρέγιες που... χάλασε και η μεταγραφή που δεν προχώρησε
Super League | VIDEO 27/05 - 13:33

Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, μέσα στις επόμενες ώ...

Το πήρε απόφαση ο Καρυπίδης - Ενίσχυση στον Άρη!
Super League | 26/05 - 22:20

Απομένει η ανακοίνωση για τη συμφωνία μ...