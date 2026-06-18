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Ρόζι Αλντερέτε

Ρόζι Αλντερέτε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρόζι Αλντερέτε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η «καυτή» οπαδός της Παραγουάης που έγινε viral στο Μουντιάλ 2026 (ΦΩΤΟ)
Mundial | 18/06 - 22:22

Η «καυτή» οπαδός της Παραγουάης που έγινε viral στο Μουντιάλ 2026 (ΦΩΤΟ)

Είναι γνωστή ως φανατική υποστηρίκτρια της Ολίμπια κ...