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Σάκης Λάιος

Σάκης Λάιος

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σάκης Λάιος. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το πιστεύει παλαίμαχος του ΠΑΟΚ: "Μέχρι τον Δεκέμβριο θα είναι πρώτος"
Basket League | 23/09 - 19:45

Το πιστεύει παλαίμαχος του ΠΑΟΚ: "Μέχρι τον Δεκέμβριο θα είναι πρώτος"

Παλαίμαχος άσος του Δικεφάλου του Βορρά μίλησε για τ...