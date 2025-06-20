Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Σαμουέλ Νιμπομπέ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σαμουέλ Νιμπομπέ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Σοκ: 17χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή προσβολή (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 21/05 - 23:46

Σοκ: 17χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή προσβολή (ΦΩΤΟ)

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια α...