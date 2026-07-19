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Σάντι Πούτρος

Σάντι Πούτρος

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σάντι Πούτρος. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο Δανός Πούτρος σφυρίζει το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου
Europa League | 18/07 - 17:09

Ο Δανός Πούτρος σφυρίζει το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν τ...