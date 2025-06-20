Facebook Pixel
Σαντίνο Αντίνο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σαντίνο Αντίνο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Επένδυση Μαρινάκη σε Έλληνα σταρ που παίζει στο εξωτερικό - Επαφές με Base!
Super League | VIDEO 03/08 - 08:30

Ο Πνευμονίδης που κερδίζει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γ...

Ολυμπιακός: Είπε... αντίο στον Αντίνο - Τι συνέβη...
Super League | 24/07 - 10:35

Ο Ολυμπιακός στρέφεται πλέον σε εναλλακτικές επιλογές γ...

Τέλος τρία ονόματα… 15 εκατ. για Ολυμπιακό - Νέα δεδομένα για Πνευμονίδη!
Super League | VIDEO 24/07 - 10:00

Η εισήγηση Μεντιλίμπαρ στην διοίκηση για τους εξτρέμ τ...

Θέμα χρόνου μεταγραφή στον Ολυμπιακό - Σχεδόν 7 εκατ. ευρώ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 23/07 - 10:14

Οι Αργεντίνοι κάνουν τα τελευταία... παζάρια για να ε...

Το εμπόδιο για τη μεταγραφή Κόστιτς στον Ολυμπιακό - "Η Γιούβε κινδυνεύει"
Super League | 22/07 - 22:36

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν στη λίστα τους τον Φίλιπ Κ...

Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Αντίνο - Προχωρημένες επαφές με Γοδόι Κρουζ
Super League | 22/07 - 09:47

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις τ...

Η νεότερη εξέλιξη στη Γοδόι που μπορεί να επηρεάσει την υπόθεση Αντίνο
Super League | 21/07 - 15:33

Όσα μετέφερε ο Γιώργος Τσανάκας για την υπόθεση Σαντίνο Α...

Πιέζει ασφυκτικά την Γοδόι για Αντίνο ο Ολυμπιακός, που "κολλάει" η υπόθεση
Super League | 21/07 - 12:51

Ο Ολυμπιακός μέρα με την ημέρα αυξάνει ολοένα και περισσότερο τ...

Κάνει... όργια! Ο εξτρέμ που αλλάζει τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ
Super League | 21/07 - 10:44

Σωστός εφιάλτης για τις άμυνες με μεγαλειώδη παρουσία σ...

Αποφασισμένος Μαρινάκης - "Τρελά" λεφτά για Αντίνο - "Βελτιωμένη πρόταση"
Super League | 20/07 - 10:32

Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για ν...

Συνεχίζει να... πρεσάρει για Αντίνο ο Ολυμπιακός - Γιατί.. φρενάρει η Γοδόι
Super League | 19/07 - 09:12

Ο Αργεντίνος εξτρέμ συνεχίζει και είναι ο νούμερο ένα σ...

"Χτυπάει" εξτρέμ και σημειώνει ρεκόρ! Θα "σκάσει" 10 εκατ.€ ο Ολυμπιακός;
Super League | 19/07 - 07:16

Ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ταχύτητα, την τεχνική κ...

Κλείνει Αντίνο με μεταγραφή-ρεκόρ ο Μαρινάκης - Καρδίτσα για Ελ Αραμπί!
Super League | VIDEO 18/07 - 22:25

Η νέα μεγάλη πρόταση του Ολυμπιακού για τον Σαντίνο Αντίνο, τα χρήματα που τους χωρίζουν πλέον για την �...

Ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή Αντίνο!
Super League | 18/07 - 21:12

Οι Πειραιώτες κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκτήσουν τ...

Πλησιάζει στο deal για Αντίνο ο Ολυμπιακός - "Δεν έχει πρόβλημα με το ποσό"
Super League | 18/07 - 17:01

Οι Πειραιώτες "φορτσάρουν" για να κάνουν δικό τους τον ν...

Πατάει γκάζι για τον εξτρέμ ο Ολυμπιακός! Σκάει 8 εκατ.Ευρώ για τον...
Ποδόσφαιρο | 18/07 - 09:34

Οι Πειραιώτες δείχνουν με κάθε τρόπο ότι θέλουν να τ...

Εξελίξεις με Αντίνο σε Ολυμπιακό! Θα "λυγίσει" η Γοδόι Κρούζ - Πολλά λεφτά
Super League | VIDEO 18/07 - 08:34

Σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τη Γοδόι Κρους για την α...

Τα δίνει όλα για Αντίνο - "Σοκαριστική η πρόταση του Ολυμπιακού"
Super League | 17/07 - 22:04

Οι Ερυθρόλευκοι φέρονται να έχουν ανεβάσει σε πολύ υ...

Ανοίγει ο δρόμος για Αντίνο, Ολυμπιακό; Σημαντική εξέλιξη σε Γοδόι Κρουζ
Super League | 17/07 - 19:40

Μια εξέλιξη που μπορεί να συνδέεται με το ενδιαφέρον τ...

Χαμόγελα σε Ολυμπιακό - Βλέπουν συμφωνία για Αντίνο στην Αργεντινή!
Super League | 17/07 - 11:53

Νέο δημοσίευμα στην Αργεντινή σχετικά με το ενδιαφέρον τ...

Ανεβαίνει κι άλλο για Αντίνο ο Ολυμπιακός - Η νέα πρόταση και η απάντηση
Super League | 16/07 - 22:03

Συνεχίζεται το... σίριαλ με τον Σαντίνο Αντίνο και το α...