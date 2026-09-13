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Σάσα Βεζένκοφ

Σάσα Βεζένκοφ

Μάθετε τα πάντα για τον Σάσα Βεζένκοβ στο Sportdog.gr. Διαβάστε στατιστικά, εξελίξεις και νέα για την πορεία του σε Euroleague και Ολυμπιακό.

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Σάσα Βεζένκοφ: Γιατί αφήνει ανοιχτό το παράθυρο να γυρίσει στο ΝΒΑ;
Euroleague | 12/09 - 12:26

Σάσα Βεζένκοφ: Γιατί αφήνει ανοιχτό το παράθυρο να γυρίσει στο ΝΒΑ;

Το ενδιαφέρον των Τίμπεργουλβς, η κορυφή με τον Ολυμπιακό κ...

Βεζένκοφ: «Δεν μ’αρέσει να ενοχλεί κάτι, αλλά είναι μέρος του αθλητισμού»
Μπάσκετ | 12/09 - 08:24

Βεζένκοφ: «Δεν μ’αρέσει να ενοχλεί κάτι, αλλά είναι μέρος του αθλητισμού»

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε στις ενοχλήσεις που τον τ...

Ο clutch Βεζένκοφ, η σούπερ άμυνα Μοντέρο και η νίκη-θρίλερ Ολυμπιακού (HL)
Euroleague | 11/09 - 23:36

Ο clutch Βεζένκοφ, η σούπερ άμυνα Μοντέρο και η νίκη-θρίλερ Ολυμπιακού (HL)

Δείτε όλα τα highlights από τη φιλική επικράτηση του Ολυμπιακού μ...

Μπαρτζώκας: "Εχουμε πολλή δουλειά - Δεν ήταν καλός ο Βεζένκοφ
Euroleague | 11/09 - 23:21

Μπαρτζώκας: "Εχουμε πολλή δουλειά - Δεν ήταν καλός ο Βεζένκοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν στάθηκε τόσο στη νίκη του Ο...

Φοβερή ανατροπή ο Ολυμπιακός με υπογραφή Βεζένκοφ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 11/09 - 22:58

Φοβερή ανατροπή ο Ολυμπιακός με υπογραφή Βεζένκοφ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Σάσα Βεζένκοφ, που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν "σβηστός", σ...

Με Βεζένκοφ αλλά χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός - Ποιοι άλλοι έμειναν εκτός
Euroleague | 11/09 - 19:54

Με Βεζένκοφ αλλά χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός - Ποιοι άλλοι έμειναν εκτός

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τη φιλική αναμέτρηση μ...

NBA ξανά για Βεζένκοφ - Το "ποτέ μην λες ποτέ" του παίκτη!
Euroleague | 08/09 - 14:51

NBA ξανά για Βεζένκοφ - Το "ποτέ μην λες ποτέ" του παίκτη!

Το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ εξακολουθεί να απασχολεί τ...

Η άποψη Βεζένκοφ για την αποχώρηση Γουόκαπ - "Η αλήθεια είναι..." (Vid)
Euroleague | 08/09 - 08:42

Η άποψη Βεζένκοφ για την αποχώρηση Γουόκαπ - "Η αλήθεια είναι..." (Vid)

Όσα είπε ο Βούλγαρος φόργουορντ για την απόφαση του Τ...

Χωρίς Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός, μέσα ο Μοντέρο - Ποιοι άλλοι έμειναν εκτός
Euroleague | VIDEO 06/09 - 18:54

Χωρίς Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός, μέσα ο Μοντέρο - Ποιοι άλλοι έμειναν εκτός

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στον τελικό του φιλικού τ...

«Φωτιές» από τον πατέρα Ντόρσεϊ: Διπλό repost για… ΠΑΟΚ και Βεζένκοφ (ΦΩΤΟ)
Basket League | VIDEO 05/09 - 23:33

«Φωτιές» από τον πατέρα Ντόρσεϊ: Διπλό repost για… ΠΑΟΚ και Βεζένκοφ (ΦΩΤΟ)

Μπόλικο παρασκήνιο γύρω από το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ μ...

Μήνυμα Φουρνιέ μετά τη Φενέρ: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει βαθύ ρόστερ»
Eurobasket | 05/09 - 17:58

Μήνυμα Φουρνιέ μετά τη Φενέρ: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει βαθύ ρόστερ»

Ο Γάλλος άσος στάθηκε στη μαχητικότητα του Ολυμπιακού α...

Ψάχνεται για νέα μεγάλη κίνηση ο Ολυμπιακός - Θα φέρει τον δικό του... Ναν!
Euroleague | 04/09 - 22:05

Ψάχνεται για νέα μεγάλη κίνηση ο Ολυμπιακός - Θα φέρει τον δικό του... Ναν!

Μία εξαιρετική περίπτωση παίκτη εξακολουθεί να βρίσκεται σ...

Τρεις απουσίες για Μπαρτζώκα - Η 13άδα Ολυμπιακού για Φενέρμπαχτσε
Euroleague | 04/09 - 20:03

Τρεις απουσίες για Μπαρτζώκα - Η 13άδα Ολυμπιακού για Φενέρμπαχτσε

Ποιοι δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή των Πειραιωτών γ...

Ατάκα με νόημα από Βεζένκοφ: "Ξεχνάμε τι κάναμε πέρυσι" (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 04/09 - 09:54

Ατάκα με νόημα από Βεζένκοφ: "Ξεχνάμε τι κάναμε πέρυσι" (ΒΙΝΤΕΟ)

Έδωσε το σύνθημα εν όψει της νέας σεζόν ο Βούλγαρος σ...

Βρήκε ήδη τον αντι-Γουόκαπ ο Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ! Ευχάριστα νέα για Βεζένκοφ
Euroleague | VIDEO 03/09 - 14:20

Βρήκε ήδη τον αντι-Γουόκαπ ο Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ! Ευχάριστα νέα για Βεζένκοφ

Οι Πειραιώτες τον υπέγραψαν με 1 εκατομμύριο και ο Γιώργος Μ...

"Κρούση από το NBA για τον Βεζένκοφ"!
Euroleague | VIDEO 01/09 - 07:15

"Κρούση από το NBA για τον Βεζένκοφ"!

Σενάριο... φωτιά για τον Σάσα Βεζένκοφ και το μέλλον τ...

Μαγική εμφάνιση Βεζένκοφ με 36 πόντους!
Eurobasket | 30/08 - 20:19

Μαγική εμφάνιση Βεζένκοφ με 36 πόντους!

Ο Σάσα Βεζένκοφ... έσπασε τα κοντέρ και οδήγησε τη Βουλγαρία σ...

«Καμπανάκι» για Ολυμπιακό: «Έκανε ακριβό λάθος»!
Euroleague | 16/08 - 13:22

«Καμπανάκι» για Ολυμπιακό: «Έκανε ακριβό λάθος»!

Ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ του Ολυμπιακού εντοπίζει τ...

Ατάκα Βεζένκοφ για Ολυμπιακό και ΜακΙντάιρ - "Αυτό πρέπει να κάνει"!
Euroleague | 14/08 - 11:12

Ατάκα Βεζένκοφ για Ολυμπιακό και ΜακΙντάιρ - "Αυτό πρέπει να κάνει"!

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε στην περίπτωση του Κόντι Μ...

"Μετά την άφιξη του Βεζένκοφ...": Ατάκες Πετρούσεφ για Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 31/07 - 23:37

"Μετά την άφιξη του Βεζένκοφ...": Ατάκες Πετρούσεφ για Ολυμπιακό!

Ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ μίλησε για την θητεία του σ...

Το πάει για... προπονητής ο Βεζένκοφ - Πήρε μεταπτυχιακό
Euroleague | 25/07 - 13:46

Το πάει για... προπονητής ο Βεζένκοφ - Πήρε μεταπτυχιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να διακρίνεται τόσο ε...