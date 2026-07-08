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Σεραφείμ Χαντζάρας

Σεραφείμ Χαντζάρας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σεραφείμ Χαντζάρας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Κίνηση με σημασία στον Παναθηναϊκό! Έδωσε τα χέρια με Φύσσα δεξί μπακ
Super League | 09/07 - 23:50

Κίνηση με σημασία στον Παναθηναϊκό! Έδωσε τα χέρια με Φύσσα δεξί μπακ

Το "Τριφύλλι" επιβεβαιώνει έμπρακτα τη βαρύτητα που δ...