Πώς ο τερματοφύλακας ήταν αυτός που οδήγησε τον ΠΑΟΚ σ...
Τι άκουσαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου στο VAR Center, η ξεκάθαρη π...
Η δήλωση του επιθετικού του ΠΑΟΚ για την φάση με τον Φ...
Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε για την εικόνα του Π...
Οι ατάκες του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για την ιδιαίτερη σ...
Τι είπε για ΟΦΗ, Άρη, ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη κ...
Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή σ...
Το αρχικό σχήμα των “ασπρόμαυρων” για την π...
Τι είπε για κόσμο, Τούμπα κ...
Την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κατέγραψε ο...
Η ανανεωμένη λίστα των Θεσσαλονικιών για τα δύο ματς μ...
Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έ...
Με μία πρώτη ανάγνωση η απόφαση της Σάμσουνσπορ να π...
Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Ε...
Ευχάριστα νέα περιλάμβανε η προπόνηση του ΠΑΟΚ για τ...
Το πρώτο του «ασπρόμαυρο» μήνυμα έστειλε ο Σερίφ Εντιαγέ λ...
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σερίφ Ε...
Οι μεταγραφικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, οι περιπτώσεις τ...
Ο Δικέφαλος του Βορρά κατέληξε στον παίκτη που θα ενισχύσει τ...
Ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ και η κάκιστη εικόνα τ...
Νέες πληροφορίες γύρω από την υπόθεση του Σερίφ Εντιαγέ κ...