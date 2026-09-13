Σερίφ Εντιαγέ

Super League | 07/09 - 11:54

Εντιαγέ: "Είπα στον διαιτητή ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι - Μου απάντησε..."

Η δήλωση του επιθετικού του ΠΑΟΚ για την φάση με τον Φ...