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Σερίφ Εντιαγέ

Σερίφ Εντιαγέ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σερίφ Εντιαγέ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο Εντιαγέ, ο Παβλένκα, τα σύννεφα που φεύγουν και οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ
Blogs | 13/09 - 23:45

Ο Εντιαγέ, ο Παβλένκα, τα σύννεφα που φεύγουν και οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ

Πώς ο τερματοφύλακας ήταν αυτός που οδήγησε τον ΠΑΟΚ σ...

«Ειναι πέναλτι»! Το πλάνο που... έχασε το VAR και οι διάλογοι στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ!
Super League | 10/09 - 18:40

«Ειναι πέναλτι»! Το πλάνο που... έχασε το VAR και οι διάλογοι στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ!

Τι άκουσαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου στο VAR Center, η ξεκάθαρη π...

Εντιαγέ: "Είπα στον διαιτητή ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι - Μου απάντησε..."
Super League | 07/09 - 11:54

Εντιαγέ: "Είπα στον διαιτητή ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι - Μου απάντησε..."

Η δήλωση του επιθετικού του ΠΑΟΚ για την φάση με τον Φ...

"Δεν μπορεί να είναι πρώτος ή δεύτερος ο Μύθου - Αισθητή η απώλεια Ντέλια"
Super League | 04/09 - 11:12

"Δεν μπορεί να είναι πρώτος ή δεύτερος ο Μύθου - Αισθητή η απώλεια Ντέλια"

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε για την εικόνα του Π...

«Τρελαμένος» με ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς - Γιατί τον λένε... Σέρβο Μπέλιγχαμ! (VD)
Super League | 30/08 - 13:14

«Τρελαμένος» με ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς - Γιατί τον λένε... Σέρβο Μπέλιγχαμ! (VD)

Οι ατάκες του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για την ιδιαίτερη σ...

Μαχλάς: "Εκπληκτικός παίκτης ο Εντιαγέ - Απορώ με Αθανασίου στον Ολυμπιακό"
Super League | 29/08 - 16:06

Μαχλάς: "Εκπληκτικός παίκτης ο Εντιαγέ - Απορώ με Αθανασίου στον Ολυμπιακό"

Τι είπε για ΟΦΗ, Άρη, ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη κ...

Ανησύχησαν στον ΠΑΟΚ με Εντιαγέ - Τι συμβαίνει εν όψει Μπραν
Super League | 24/08 - 10:49

Ανησύχησαν στον ΠΑΟΚ με Εντιαγέ - Τι συμβαίνει εν όψει Μπραν

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή σ...

Ροτέισον ο Λίσι - Με Ντιαγέ η 11άδα του ΠΑΟΚ για Λεβαδειακό
Super League | 23/08 - 20:05

Ροτέισον ο Λίσι - Με Ντιαγέ η 11άδα του ΠΑΟΚ για Λεβαδειακό

Το αρχικό σχήμα των “ασπρόμαυρων” για την π...

Ατάκα Εντιάγε για ΠΑΟΚ: "Πρώτη φορά ζω κάτι παρόμοιο"
Super League | 23/08 - 14:20

Ατάκα Εντιάγε για ΠΑΟΚ: "Πρώτη φορά ζω κάτι παρόμοιο"

Τι είπε για κόσμο, Τούμπα κ...

Πώς κατάφερε να το χάσει; ΑΠΙΘΑΝΗ ευκαιρία του Εντιαγέ στο ΠΑΟΚ-Μπραν (Vid)
UEFA Conference League | 20/08 - 22:52

Πώς κατάφερε να το χάσει; ΑΠΙΘΑΝΗ ευκαιρία του Εντιαγέ στο ΠΑΟΚ-Μπραν (Vid)

Την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κατέγραψε ο...

"Μέσα" για Μπραν ο Εντιαγέ - Η λίστα του ΠΑΟΚ
UEFA Conference League | 20/08 - 09:54

"Μέσα" για Μπραν ο Εντιαγέ - Η λίστα του ΠΑΟΚ

Η ανανεωμένη λίστα των Θεσσαλονικιών για τα δύο ματς μ...

Εντιαγέ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ και δύο μέρες μετά με πήρε ο ατζέντης μου»!
Super League | 18/08 - 18:48

Εντιαγέ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ και δύο μέρες μετά με πήρε ο ατζέντης μου»!

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έ...

Αποκάλυψη: Γιατί η Σάμσουνσπορ έδωσε τον Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ!
Super League | 18/08 - 18:30

Αποκάλυψη: Γιατί η Σάμσουνσπορ έδωσε τον Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ!

Με μία πρώτη ανάγνωση η απόφαση της Σάμσουνσπορ να π...

Ο Σερίφ Εντιαγέ και η σπάνια "σύνδεση" του ΠΑΟΚ με τη Σενεγάλη
Super League | 18/08 - 09:10

Ο Σερίφ Εντιαγέ και η σπάνια "σύνδεση" του ΠΑΟΚ με τη Σενεγάλη

Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Ε...

ΠΑΟΚ: Xαμόγελα για Τάχα Άλι - «Μέσα» ο Εντιαγέ
Super League | 17/08 - 22:48

ΠΑΟΚ: Xαμόγελα για Τάχα Άλι - «Μέσα» ο Εντιαγέ

Ευχάριστα νέα περιλάμβανε η προπόνηση του ΠΑΟΚ για τ...

Τρελαμένος με τον ΠΑΟΚ ο Εντιαγέ - «Η μάχη σας είναι και δική μου»!
Super League | 17/08 - 20:04

Τρελαμένος με τον ΠΑΟΚ ο Εντιαγέ - «Η μάχη σας είναι και δική μου»!

Το πρώτο του «ασπρόμαυρο» μήνυμα έστειλε ο Σερίφ Εντιαγέ λ...

Ανακοινώθηκε και… παίζει ο Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ - Τεράστια η ρήτρα αγοράς του!
Super League | 17/08 - 15:40

Ανακοινώθηκε και… παίζει ο Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ - Τεράστια η ρήτρα αγοράς του!

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σερίφ Ε...

"Λίγα τα λεφτά για Κωνσταντέλια" - Τι ισχύει με Έκνταλ και Σάντσεθ
Super League | 15/08 - 22:33

"Λίγα τα λεφτά για Κωνσταντέλια" - Τι ισχύει με Έκνταλ και Σάντσεθ

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, οι περιπτώσεις τ...

Βρέθηκε ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για σέντερ φορ - Επίσημη επιβεβαίωση
Super League | 15/08 - 16:20

Βρέθηκε ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για σέντερ φορ - Επίσημη επιβεβαίωση

Ο Δικέφαλος του Βορρά κατέληξε στον παίκτη που θα ενισχύσει τ...

Βρέθηκε ο εκλεκτός: Η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ μετά τον Εντιαγέ
Super League | 15/08 - 08:28

Βρέθηκε ο εκλεκτός: Η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ μετά τον Εντιαγέ

Ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ και η κάκιστη εικόνα τ...

Aποκάλυψη για το "χρυσό" deal Εντιαγέ με ΠΑΟΚ - Έρχεται για να πάρει το "9"
Super League | 14/08 - 17:57

Aποκάλυψη για το "χρυσό" deal Εντιαγέ με ΠΑΟΚ - Έρχεται για να πάρει το "9"

Νέες πληροφορίες γύρω από την υπόθεση του Σερίφ Εντιαγέ κ...