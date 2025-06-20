Facebook Pixel
Σιμόνε Ινζάνγκι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σιμόνε Ινζάνγκι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Έλληνας... καπετάνιος για την άμυνα του Ολυμπιακού - "Ανυπέρβλητο τείχος"!
Super League | 17/05 - 15:30

Στόπερ με χάρισμα και στιβαρότητα βετεράνου, πυλώνας γ...