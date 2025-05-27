Facebook Pixel
Σίριελ Ντέσερς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σίριελ Ντέσερς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ποια ΑΕΚ; Εκεί θέλει να συνεχίσει ο Ντέσερς - Το δήλωσε
Super League | 01/08 - 18:14

Ο επιθετικός της Ρέιτνζερς είναι ο βασικός στόχος της Α...

Εξέλιξη... σοκ για ΑΕΚ - "Σφήνα" ιταλικής ομάδας για την αγορά Ντέσερς!
Super League | 25/07 - 20:43

Η Ένωση επιμένει για την απόκτηση του Σίριλ Ντέσερς, μ...

Άσχημα νέα για ΑΕΚ, Ντέσερς - Το ανακοίνωσε η Ρέιντζερς (ΦΩΤΟ)
Champions League | 19/07 - 01:18

Μπορεί ο επιθετικός της σκωτσέζικης ομάδας να φέρεται ό...

Χαμόγελα στην ΑΕΚ με Ντέσερς - Απόφαση που δείχνει πολλά
Super League | 12/07 - 16:20

Η Ένωση συνεχίζει να έχει στην κορυφή της λίστας της τ...

Ντόμινο εξελίξεων σε Ρέιντζερς - Νέα δεδομένα για Ντέσερς, ΑΕΚ
Super League | 05/07 - 13:55

Εξελίξεις στην σκωτσέζικη ομάδα, κάτι που φέρνει νέα δ...

Νέα δεδομένα για Ντέσερς: "Πιθανό να..." - Περιμένει στη γωνία η ΑΕΚ!
Super League | 29/06 - 11:28

Στη Σκωτία εκτιμούν ότι ίσως ο Ντέσερς μείνει στη Ρέιντζερς γ...

Χαμόγελα στην ΑΕΚ - Απόφαση Ρέιντζερς για Ντέσερς
Super League | 28/06 - 13:28

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον τ...

Βλέπουν ανατροπή με Ντέσερς: "Μπορεί να εγκαταλείψει την περίπτωση η ΑΕΚ"
Super League | 27/06 - 10:29

Μπορεί ο επιθετικός της Ρέιντζερς να ήταν μια... ανάσα α...

Ημέρα αποφάσεων για Ντέσερς, ΑΕΚ - Η διαφορά με Ρέιντζερς
Super League | 23/06 - 10:42

Ώρα αποφάσεων στην Ένωση σχετικά με την απόκτηση του ε...

Φρένο για Ντέσερς από τον τεχνικό της Ρέιντζερς: "Τον περιμένω"
Super League | 20/06 - 12:48

Ο νέος τεχνικός της σκωτσέζικης ομάδας πήρε θέση τόσο γ...

Το προφίλ της Ρέιντζερς: Στη σκιά της Σέλτικ με βίγκαν προπονητή (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 18/06 - 14:30

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γ...

"Τι ισχύει και τι όχι για τις διαπραγματεύσεις ΑΕΚ, Ρέιντζερς για Ντέσερς"
Super League | 17/06 - 17:15

Τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο σχετικά με τ...

Συνεχίζεται η... μάχη ΑΕΚ για Ντέσερς - Τα τελευταία δεδομένα
Super League | 15/06 - 17:48

Ο επιθετικός της Ρέιντζερς είναι ο εκλεκτός του Χαβιέ Ρ...

Χαμόγελα στην ΑΕΚ: "Κοντά στην έξοδο ο Ντέσερς" - Τόσα θέλει η Ρέιντζερς
Super League | 13/06 - 21:46

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον τ...

Σκάει η... βόμβα: "Συμφώνησε με ΑΕΚ ο Ντέσερς"
Super League | 13/06 - 16:11

Κοντά στην ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής μεταγραφής φ...

Τρέχουν οι εξελίξεις στην ΑΕΚ - Φορ από Σκωτία - Στα 6 εκατ. η αγορά!
Super League | 13/06 - 10:21

Η περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς είναι δύσκολη, αλλά η...

Ντέσερς: "Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θέλουν να μιλήσουν μαζί μου"
Super League | 04/06 - 12:20

Ο Νιγηριανός φορ της Ρέιντζερς τοποθετήθηκε όσον αφορά τ...

Μουκουντί… Νο2 για ΠΑΟ - 7+2 βασικούς, τρεις αμυντικούς και νεαρό στράικερ!
Super League | VIDEO 20/05 - 12:00

Ποιος είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του καλοκαιριού σ...

Φορ-κανόνι με 50 γκολ για την ΑΕΚ - Με 4 εκατ. τον φέρνει ο Ηλιόπουλος!
Super League | 19/05 - 13:03

Η εξαιρετική περίπτωση επιθετικού που διαπραγματεύεται η...

Σε συζητήσεις με Ντέσερς η ΑΕΚ! "Μηχανή του γκολ", στην Αθήνα ο ατζέντης
Super League | 16/05 - 11:08

Έχει συμβόλαιο με τη Ρέιντζερς, ωστόσο ο μάνατζέρ του β...