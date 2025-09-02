Facebook Pixel
Σκύρος

Ισχυρός σεισμός στη Σκύρο - Έγινε αισθητός και στην Αθήνα
Ελλάδα | 17/11 - 23:20

Ισχυρός σεισμός στη Σκύρο - Έγινε αισθητός και στην Αθήνα

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν στη θαλάσσια π...