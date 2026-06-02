Super League | 03/06 - 07:00

ΑΕΚ: Κορυφαίος εξτρέμ του τουρκικού πρωταθλήματος ο Ζουμπκόφ!

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει το πρώτο μεγάλο «χτύπημα» του φετινού κ...