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Basket League
ΟΛΥ
82 - 76
ΤΕΛ
ΠΑΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΟΛ
3 - 1
ΤΕΛ
ΚΌΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΑΝ
2 - 0
ΤΕΛ
ΟΥΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΡΟ
0 - 2
ΤΕΛ
ΒΈΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΓΕΩ
1 - 1
ΤΕΛ
ΡΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΑΡ
4 - 0
ΤΕΛ
ΜΑΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΟΥΑ
1 - 1
ΤΕΛ
ΓΚΆ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΪΤ
4 - 0
ΤΕΛ
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΦΙΛ
5 - 1
ΤΕΛ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΙΡ
- - -
ΤΕΛ
ΚΈΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΓΙΒ
4 - 0
ΤΕΛ
ΒΡΕ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΔΑΝ
0 - 0
ΤΕΛ
ΚΟΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΛΒ
0 - 1
ΤΕΛ
ΙΣΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΟΛΛ
0 - 0
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ΑΛΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΠΟΛ
1 - 1
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Sofascore

Sofascore

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Sofascore. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΑΕΚ: Κορυφαίος εξτρέμ του τουρκικού πρωταθλήματος ο Ζουμπκόφ!
Super League | 03/06 - 07:00

ΑΕΚ: Κορυφαίος εξτρέμ του τουρκικού πρωταθλήματος ο Ζουμπκόφ!

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει το πρώτο μεγάλο «χτύπημα» του φετινού κ...