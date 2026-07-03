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Σόφι Μαρτίνεθ

Σόφι Μαρτίνεθ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σόφι Μαρτίνεθ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Viral η ατάκα του Μέσι σε δημοσιογράφο μετά τις φήμες περί απιστίας
Mundial | 04/07 - 13:12

Viral η ατάκα του Μέσι σε δημοσιογράφο μετά τις φήμες περί απιστίας

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ μ...