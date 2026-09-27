Υπόλοιπος Κόσμος | 26/09 - 23:15

Ο Πάλμα έβαλε ένα από τα πιο τρελά αυτογκόλ που έχουμε δει! (ΒΙΝΤΕΟ)

Εξαιρετικά άτυχος ο πρώην παίκτης του Άρη και του Ολυμπιακού σ...