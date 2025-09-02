Facebook Pixel
Στέφαν Ορτέγκα

Καταρρέει το οικοδόμημα Γκουαρντιόλα! Κερδισμένοι και χαμένοι της Σίτι
Premier League | VIDEO 21/10 - 05:34

Καταρρέει το οικοδόμημα Γκουαρντιόλα! Κερδισμένοι και χαμένοι της Σίτι

Η συνολική αξία του ρόστερ των «Πολιτών» μειώθηκε κατά 16...