Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Στέφανος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Στέφανος Κωνσταντινίδης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Ο Βεζένκοφ έπαιξε σα να παίζει η... Σάσα Σταμάτη" (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/05 - 22:10

"Ο Βεζένκοφ έπαιξε σα να παίζει η... Σάσα Σταμάτη" (ΒΙΝΤΕΟ)

Επική ατάκα για την εμφάνιση του άσου του Ολυμπιακού σ...