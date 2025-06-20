Facebook Pixel
Στέλλα Σμαραγδή

Στέλλα Σμαραγδή:Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο αλλά η Ομοσπονδiα δεν την καλύπτει
Στίβος | 19/07 - 13:12

Η Παραολυμπιονίκης Στέλλα Σμαραγδή κατάφερε να πιάσει τ...