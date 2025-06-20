Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Στόλε Ντιμιτριέφσκι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Στόλε Ντιμιτριέφσκι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Ταχύς και τεχνίτης", εξτρέμ για Ολυμπιακό - Ντιμιτριέφσκι για… Πασχαλάκης!
Super League | VIDEO 26/05 - 22:36

"Ταχύς και τεχνίτης", εξτρέμ για Ολυμπιακό - Ντιμιτριέφσκι για… Πασχαλάκης!

Ο νεαρός ακραίος από μεγάλη ομάδα που... ψήνει ο Χοσέ Λ...