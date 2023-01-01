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Su 57

Su 57

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Su-57. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Συνετρίβη το καμάρι της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας
Κόσμος | 24/07 - 07:28

Συνετρίβη το καμάρι της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας

Μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Su-57 φέρεται να συνετρίβη σ...