Τάιλερ Χίρο

NBA | 11/07 - 15:10

Σοβαρό επεισόδιο στο Λας Βέγκας! Πλακώθηκαν Αντεμπάγιο-Χίρο

Οι δύο παίκτες ενεπλάκησαν σε έντονη λογομαχία σε προπονητικό γ...