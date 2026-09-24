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Τάλια Γκίμπσον

Τάλια Γκίμπσον

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τάλια Γκίμπσον. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά η Σάκκαρη μετά από μάχη
Tennis | 25/09 - 18:10

Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά η Σάκκαρη μετά από μάχη

Η Ελληνίδα τενίστρια μετά από  μεγάλη μάχη, ηττήθηκε α...