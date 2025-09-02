Facebook Pixel
Ταλίς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ταλίς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Κωδικός Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό - Φέρνει και 2ο από Σουηδία μετά τον Μανέ
Super League | VIDEO 25/08 - 12:30

Κωδικός Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό - Φέρνει και 2ο από Σουηδία μετά τον Μανέ

Στον αστερισμό του Τούρκου μεσοεπιθετικού όλος ο οργανισμός τ...

Το πακέτο από Βραζιλία, ο Αντίνο, ο Σεπέδα και το «μεγάλο» από Αγγλία
Super League | 25/08 - 00:05

Το πακέτο από Βραζιλία, ο Αντίνο, ο Σεπέδα και το «μεγάλο» από Αγγλία

Ο Βραζιλιάνος με κοινοτικό διαβατήριο που δίνει τ...

«Κόλλησε» κλεισμένη μεταγραφή του Ολυμπιακού - Ανατροπή με... φευγάτο! (VD)
Super League | VIDEO 24/08 - 23:12

«Κόλλησε» κλεισμένη μεταγραφή του Ολυμπιακού - Ανατροπή με... φευγάτο! (VD)

Για τρεις προσθήκες φουλάρει ο Ολυμπιακός και η εβδομάδα που έρχεται θα είναι ιδιαιτέρως θερμή. Ποιες υποθ�...

Έρχεται η "καψούρα" Μεντιλίμπαρ, βρήκε… νέο Κωστούλα - Σκάει μεγάλη πώληση!
Super League | VIDEO 23/08 - 17:12

Έρχεται η "καψούρα" Μεντιλίμπαρ, βρήκε… νέο Κωστούλα - Σκάει μεγάλη πώληση!

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της μεταγραφής στόπερ! Α...

Τελειώνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό - Δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ!
Super League | 23/08 - 13:29

Τελειώνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό - Δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ!

Οι Βραζιλιάνοι κάνουν λόγο για μεταγραφή που έχει μ...

Έκλεισε σε Ολυμπιακό με 7 εκατομμύρια - Γιατί θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου!
Super League | 23/08 - 10:00

Έκλεισε σε Ολυμπιακό με 7 εκατομμύρια - Γιατί θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου!

Μία ακόμα πανάκριβη μεταγραφή ολοκλήρωσε σύμφωνα με π...

Ξεχάστε τον Ταλίς! Αυτόν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ - Φορ 3 εκατ.Ευρώ
Super League | 22/08 - 08:28

Ξεχάστε τον Ταλίς! Αυτόν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ - Φορ 3 εκατ.Ευρώ

Παραλίγο να κλείσει στην Ίπσουιτς, αλλά η μεταγραφή χ...

Πώς ένας ΠΑΟΚτσής φέρνει τον γκολτζή στον Ολυμπιακό - Σπάει ρήτρα 40 εκατ.!
Super League | 18/08 - 21:05

Πώς ένας ΠΑΟΚτσής φέρνει τον γκολτζή στον Ολυμπιακό - Σπάει ρήτρα 40 εκατ.!

Ένας αριστεροπόδαρος παικταράς. Χαρακτηρίζεται ως ε...

"Grand Finale" στις μεταγραφές ο Ολυμπιακός - 19 εκατ. για τρεις κινήσεις!
Super League | 18/08 - 18:05

"Grand Finale" στις μεταγραφές ο Ολυμπιακός - 19 εκατ. για τρεις κινήσεις!

Η ομάδα του Πειραιά «τρέχει» ταυτόχρονα τρεις γραμμές, τ...