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Τάρπον Σπρινγκς

Τάρπον Σπρινγκς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τάρπον Σπρινγκς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Savatage: Από τη «Μικρή Ελλάδα» της Φλόριντα στην Πλατεία Νερού
Ψυχαγωγία | 24/07 - 05:34

Savatage: Από τη «Μικρή Ελλάδα» της Φλόριντα στην Πλατεία Νερού

Οι θρύλοι του αμερικανικού progressive metal επιστρέφουν στην Α...