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21:45
07 Οκτ
ΒΙΛ
Basketball Champions League
ΧΆΠ
79 - 99
ΤΕΛ
ΣΟΛ
Basketball Champions League
ΤΣΙ
96 - 76
ΤΕΛ
ΓΑΛ
Basketball Champions League
ΡΊΤ
82 - 73
ΤΕΛ
BK
Basketball Champions League
ΠΕΡ
93 - 87
ΤΕΛ
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Basketball Champions League
PAL
82 - 65
ΤΕΛ
BK
Basketball Champions League
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100 - 62
ΤΕΛ
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Basketball Champions League
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Basketball Champions League
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07 Οκτ
PAL
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ΤΟΥ
92 - 77
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ΧΆΠ
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81 - 94
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89 - 77
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ΚΑΝ
Eurocup
CS
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07 Οκτ
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66 - 65
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ΒΙΈ
FIBA Europe Cup
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18:00
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ΚΟΛ
18:00
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UEFA Nations League
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Τατιάνα Γκένριχ

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