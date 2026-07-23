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Τάχα Άλι

Τάχα Άλι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τάχα Άλι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τσορμπατζόγλου: «Έτσι πάει ο ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό - Παζάρια με Γιάκιτς»
Super League | 05/09 - 22:23

Τσορμπατζόγλου: «Έτσι πάει ο ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό - Παζάρια με Γιάκιτς»

Τα τελευταία δεδομένα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν α...

Ο Αλι που έκανε πάρτι, ο Χατζηδιάκος που απογοήτευσε και ο διπλός Ζαφείρης
Blogs | 31/08 - 00:26

Ο Αλι που έκανε πάρτι, ο Χατζηδιάκος που απογοήτευσε και ο διπλός Ζαφείρης

Πώς ο Πέλκας οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη εξαιρετικά σημαντική ν...

Η ανατροπή ΠΑΟΚ με δύο γκολ Πέλκα και... σόου Άλι (ΒΙΝΤΕΟ Highlights)
Super League | 30/08 - 22:59

Η ανατροπή ΠΑΟΚ με δύο γκολ Πέλκα και... σόου Άλι (ΒΙΝΤΕΟ Highlights)

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο φάσεις ο ΠΑΟΚ δεν λύγισε στο Π...

Πρόβλημα με Καμαρά στον ΠΑΟΚ - Τι προκύπτει για Άλι
UEFA Conference League | 26/08 - 20:55

Πρόβλημα με Καμαρά στον ΠΑΟΚ - Τι προκύπτει για Άλι

Δεν θα είναι παρών στη ρεβάνς με την Μπραν ο...

Αφήνει την Μπραν και κοιτάζει Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ - Ευχάριστα νέα με Άλι!
Super League | 21/08 - 22:11

Αφήνει την Μπραν και κοιτάζει Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ - Ευχάριστα νέα με Άλι!

Χρόνος για να μείνει περισσότερο στο 1-1 με την Μπραν δ...

ΠΑΟΚ: Xαμόγελα για Τάχα Άλι - «Μέσα» ο Εντιαγέ
Super League | 17/08 - 22:48

ΠΑΟΚ: Xαμόγελα για Τάχα Άλι - «Μέσα» ο Εντιαγέ

Ευχάριστα νέα περιλάμβανε η προπόνηση του ΠΑΟΚ για τ...

Αλλάζουν όλα στον ΠΑΟΚ! Τι έρχεται σε φορ, χαφ και άμυνα (ΒΙΝΤΕΟ)
Blogs | 12/08 - 20:45

Αλλάζουν όλα στον ΠΑΟΚ! Τι έρχεται σε φορ, χαφ και άμυνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αντώνης Τσακαλέας από το PAOKtoday αναλύει στο αποκλειστικό τ...

ΠΑΟΚ: Γλιτώνει το χειρουργείο ο Τάχα Άλι! 
Super League | 10/08 - 12:34

ΠΑΟΚ: Γλιτώνει το χειρουργείο ο Τάχα Άλι! 

Συντηρητική αγωγή για επιστροφή σ...

ΠΑΟΚ: Περιμένει τα καλά νέα από τους τραυματίες ο Λίσι
Super League | 09/08 - 18:33

ΠΑΟΚ: Περιμένει τα καλά νέα από τους τραυματίες ο Λίσι

Τι γίνεται με τους Άλι, Μεϊτέ κ...

Ο ΠΑΟΚ πληρώνει όσα δεν έκανε – Τα κενά του ρόστερ φάνηκαν με Άντερλεχτ
Europa League | 07/08 - 17:25

Ο ΠΑΟΚ πληρώνει όσα δεν έκανε – Τα κενά του ρόστερ φάνηκαν με Άντερλεχτ

Χρειάζεται επιθετικό που θα μπορεί να σηκώσει το βάρος τ...

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)
Super League | 03/08 - 21:53

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τυπικά μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κ...

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!
Super League | 03/08 - 20:50

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!

Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αγωνία τ...

Ο Τάχα Άλι κάνει τον ΠΑΟΚ να τρέχει για μεταγραφή!
Super League | 28/07 - 09:10

Ο Τάχα Άλι κάνει τον ΠΑΟΚ να τρέχει για μεταγραφή!

Ο ΠΑΟΚ περιμένει την επανεκτίμηση της κατάστασης του τ...

ΠΑΟΚ: Η αλήθεια για τον τραυματισμό του Άλι και το κακό σενάριο
Super League | 26/07 - 21:16

ΠΑΟΚ: Η αλήθεια για τον τραυματισμό του Άλι και το κακό σενάριο

Ο Τάχα Άλι υπέστη τραυματικό εξάρθρημα ώμου και το ε...

Άσχημα μαντάτα για Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ
Super League | 26/07 - 15:38

Άσχημα μαντάτα για Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ

Ο Σουηδός εξτρέμ υπέστη τραυματικό εξάρθρημα ώμου σ...

Αγωνία για Άλι στον ΠΑΟΚ - Τότε οι οριστικές απαντήσεις
Super League | 24/07 - 22:48

Αγωνία για Άλι στον ΠΑΟΚ - Τότε οι οριστικές απαντήσεις

Ο Τάχα Άλι στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε στο ντεμπούτο τ...

Η μαγκιά του ΠΑΟΚ και ο "Ντέλιας" που κάνει "παπάδες" μακριά απ’την Εθνική
Europa League | 24/07 - 09:08

Η μαγκιά του ΠΑΟΚ και ο "Ντέλιας" που κάνει "παπάδες" μακριά απ’την Εθνική

Ο ΠΑΟΚ έφαγε γκολ στα αποδυτήρια, έχασε τον Τάχα Άλι μ...

Πολύ ευχαριστημένος ο Λίσι - Οι ατάκες για Σανταμαρία και Άλι
Europa League | 23/07 - 22:43

Πολύ ευχαριστημένος ο Λίσι - Οι ατάκες για Σανταμαρία και Άλι

Τι είπε για τη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου ο...

Ναι ρε ΠΑΟΚ! Επική ανατροπή με Ντιναμό και προβάδισμα πρόκρισης (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 23/07 - 21:55

Ναι ρε ΠΑΟΚ! Επική ανατροπή με Ντιναμό και προβάδισμα πρόκρισης (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να γυρίσει το σκορ κ...

Τρομερή ατυχία Άλι - Αναγκαστική αλλαγή στο ντεμπούτο! (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 23/07 - 20:18

Τρομερή ατυχία Άλι - Αναγκαστική αλλαγή στο ντεμπούτο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Τάχα Άλι σίγουρα περίμενε διαφορετικά το ντεμπούτο τ...

Με Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλι ο ΠΑΟΚ - Η 11άδα για Ντιναμό Κιέβου
Europa League | 23/07 - 18:52

Με Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλι ο ΠΑΟΚ - Η 11άδα για Ντιναμό Κιέβου

Οι επιλογές του Λίσι για το πρώτο ματς μ...