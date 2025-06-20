Facebook Pixel
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις ομάδες του μεγάλου τελικού, τις συνθέσεις, τις δηλώσεις, την ανάλυση και τα highlights του αγώνα.

Τρομερός Μεντιλίμπαρ! Ατάκα για CL, νέους και η υπόσχεση στον κόσμο
Κύπελλο Ελλάδας | 18/05 - 00:10

Τρομερός Μεντιλίμπαρ! Ατάκα για CL, νέους και η υπόσχεση στον κόσμο

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σ...

Εύσημα στον Μεντιλίμπαρ ο Γιάρεμτσουκ - "Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη"
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 23:51

Εύσημα στον Μεντιλίμπαρ ο Γιάρεμτσουκ - “Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη”

Όσα είπε ο Ουκρανός φορ για τη νίκη του Ολυμπιακού σ...

Πάρτι στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού! Ο χορός των Μπρούνο - Κάρμο (vid)
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 23:49

Πάρτι στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού! Ο χορός των Μπρούνο - Κάρμο (vid)

Οι Ερυθρόλευκοι κατάκτησαν το νταμπλ μετά τη νίκη κόντρα σ...

Ξεκάθαρος ο Ελ Κααμπί! Σύνθημα για νέα σεζόν
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 23:35

Ξεκάθαρος ο Ελ Κααμπί! Σύνθημα για νέα σεζόν

Ο Μαροκινός φορ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης τ...

Παράνοια στον Ολυμπιακό! Το "είσαι στο μυαλό" παικτών με τον κόσμο (vd)
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 23:23

Παράνοια στον Ολυμπιακό! Το "είσαι στο μυαλό" παικτών με τον κόσμο (vd)

Ερυθρόλευκο πάρτι μετά το τέλος του τελικού Κυπέλλου μ...

Μαζί με Μαρινάκη, Ρέτσο, Τζολάκη και την κούπα ο μικρός Γιάννης (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 23:06

Μαζί με Μαρινάκη, Ρέτσο, Τζολάκη και την κούπα ο μικρός Γιάννης (ΒΙΝΤΕΟ)

O μικρός φίλος του ΠΑΟΚ έδωσε για μία ακόμη φ...

Έτσι το πήρε ο Ολυμπιακός! Τα γκολ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ & οι ευκαιρίες (hls)
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 22:50

Έτσι το πήρε ο Ολυμπιακός! Τα γκολ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ & οι ευκαιρίες (hls)

Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και με τ...

Νικολακόπουλος: "Άξιο νταμπλ με τους δύο γκολτζήδες του ο Ολυμπιακός"
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 22:48

Νικολακόπουλος: "Άξιο νταμπλ με τους δύο γκολτζήδες του ο Ολυμπιακός"

Το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη και την κατάκτηση του ν...

Το σήκωσε ο Ολυμπιακός! Μαρινάκης & οι αρχηγοί σφράγισαν τη θρυλική σεζόν
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 22:38

Το σήκωσε ο Ολυμπιακός! Μαρινάκης & οι αρχηγοί σφράγισαν τη θρυλική σεζόν

Οι Ερυθρόλευκοι έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο την χ...

Αποθέωση παρά την ήττα! Χειροκρότημα στους παίκτες από τον κόσμο του ΟΦΗ
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 22:22

Αποθέωση παρά την ήττα! Χειροκρότημα στους παίκτες από τον κόσμο του ΟΦΗ

Μπορεί οι Κρητικοί να ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό στον τ...

Συλλήψεις πριν τον τελικό στο ΟΑΚΑ! Τι αναφέρει η αστυνομία
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 21:59

Συλλήψεις πριν τον τελικό στο ΟΑΚΑ! Τι αναφέρει η αστυνομία

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές πριν την έναρξη του τ...

Δίπλα στον ΟΦΗ & από το Ηράκλειο! Στο... κόκκινο η αγωνία (vd)
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 21:36

Δίπλα στον ΟΦΗ & από το Ηράκλειο! Στο... κόκκινο η αγωνία (vd)

Αρκετοί φίλοι των Κρητικών που δεν κατάφεραν να βρεθούν σ...

Φοβερή στιγμή στο ΟΑΚΑ! "Περαία μου Περαία μου" και κρητικές λύρες (vid)
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 20:12

Φοβερή στιγμή στο ΟΑΚΑ! "Περαία μου Περαία μου" και κρητικές λύρες (vid)

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ πριν την έναρξη του τ...

Με Πασχαλάκη και Ροντινέι εξτρέμ η 11άδα Ολυμπιακού - Ούτε πάγκο ο Τζολάκης
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 19:14

Με Πασχαλάκη και Ροντινέι εξτρέμ η 11άδα Ολυμπιακού - Ούτε πάγκο ο Τζολάκης

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τον τελικό Κυπέλλου σ...

Επιτέλους τελικός! Φανταστική ατμόσφαιρα από κόσμο Ολυμπιακού - ΟΦΗ (ΦΩΤΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 19:02

Επιτέλους τελικός! Φανταστική ατμόσφαιρα από κόσμο Ολυμπιακού - ΟΦΗ (ΦΩΤΟ)

Απίστευτες εικόνες στο ΟΑΚΑ με τους φίλους των δύο φ...

Τρολάρουν τους... πάντες! Απίστευτο πανό των οπαδών του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 18:49

Τρολάρουν τους... πάντες! Απίστευτο πανό των οπαδών του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ

Ένα απίστευτο πανό έχουν κρεμάσει οι Κρητικοί στις ε...

Έγινε... Ηράκλειο! Χαμός από τον κόσμο του ΟΦΗ στο δρόμο για ΟΑΚΑ!
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 17:24

Έγινε... Ηράκλειο! Χαμός από τον κόσμο του ΟΦΗ στο δρόμο για ΟΑΚΑ!

Οι φίλοι των Κρητικών έχουν δημιουργήσει απίστευτη α...

Η παράδοση που ευνοεί το νταμπλ και ο συνήθης ύποπτος - Σκόρερ στο 3,25!
Κύπελλο Ελλάδας | 17/05 - 11:10

Η παράδοση που ευνοεί το νταμπλ και ο συνήθης ύποπτος - Σκόρερ στο 3,25!

Έφτασε η ώρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ενώ τα π...

Σύνθημα κούπας ο Ολυμπιακός - "Ακριβώς 35 χρόνια μετά…"
Κύπελλο Ελλάδας | 15/05 - 20:24

Σύνθημα κούπας ο Ολυμπιακός - “Ακριβώς 35 χρόνια μετά…”

Η ανάρτηση των Πειραιωτών ε...

Πώρωση για την κούπα στον ΟΦΗ! - "Είμαστε από την Κρήτη και…" (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 15/05 - 18:18

Πώρωση για την κούπα στον ΟΦΗ! - “Είμαστε από την Κρήτη και…” (ΒΙΝΤΕΟ)

Oι Ηρακλειώτες αδημονούν για τον τελικό Κυπέλλου μ...

Τι ισχύει για τον Τζολάκη ενόψει τελικού; - Η απόφαση Μεντιλίμπαρ
Κύπελλο Ελλάδας | 15/05 - 07:44

Τι ισχύει για τον Τζολάκη ενόψει τελικού; - Η απόφαση Μεντιλίμπαρ

Όλα τα δεδομένα όσον αφορά τη συμμετοχή του Έλληνα δ...