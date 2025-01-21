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Θανάσης Ανδρούτσος

Θανάσης Ανδρούτσος

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Θανάση Ανδρούτσο στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την καριέρα του στον ΟΦΗ, τις θέσεις που καλύπτει και τις αγωνιστικές του επιδόσεις.

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“Καθαρίζει” Κηφισιά από νωρίς ο ΟΦΗ με Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 06/09 - 20:35

“Καθαρίζει” Κηφισιά από νωρίς ο ΟΦΗ με Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε πώς οι κυπελλούχοι Ελλάδας προηγούνται μ...

"Tα βλέπετε τα σκυλιά, θα τα αλλάξω κι αυτά"! Αποκάλυψη για ομιλία Μαρινάκη
Super League | 23/08 - 21:47

"Tα βλέπετε τα σκυλιά, θα τα αλλάξω κι αυτά"! Αποκάλυψη για ομιλία Μαρινάκη

Ο Θανάσης Ανδρούτσος σε συνέντευξή του μίλησε για την π...

Πώς να μην έρθει η 3άρα! - Οι πωρωτικές ομιλίες Κόντη, Ανδρούτσου (BINTEO)
Europa League | 23/08 - 02:32

Πώς να μην έρθει η 3άρα! - Οι πωρωτικές ομιλίες Κόντη, Ανδρούτσου (BINTEO)

Όσα έγιναν στα αποδυτήρια του ΟΦΗ για το μ...

"Έκρυψε" την μπάλα ο ΟΦΗ - 1-1 με φοβερό γκολ Ανδρούτσου! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 12/08 - 21:37

"Έκρυψε" την μπάλα ο ΟΦΗ - 1-1 με φοβερό γκολ Ανδρούτσου! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ΟΦΗ ισοφάρισε την ΑΕΚ στον τελικό του Σούπερ Καπ με φ...

Πλασεδάρα του Ανδρούτσου και μαγικό γκολ για τον ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 13/05 - 17:47

Πλασεδάρα του Ανδρούτσου και μαγικό γκολ για τον ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Θανάσης Ανδρούτσος εντυπωσίασε στην αναμέτρηση Λεβαδειακός-ΟΦΗ, π...

“Έδεσε” ο Ανδρούτσος στον ΟΦΗ - Νέο συμβόλαιο
Super League | VIDEO 02/04 - 18:49

“Έδεσε” ο Ανδρούτσος στον ΟΦΗ - Νέο συμβόλαιο

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Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό παίκτης: "Δεν είναι απλά ομάδα, είναι ιδέα..."
Super League | 21/01/2025 - 12:55

Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό παίκτης: "Δεν είναι απλά ομάδα, είναι ιδέα..."

Το δικό του αντίο στους Ερυθρόλευκους έστειλε Έ...

Αποθέωσε Ανδρούτσο ο Μασούρας - “Καλή τύχη παιχταρά μου”
Super League | 21/01/2025 - 00:02

Αποθέωσε Ανδρούτσο ο Μασούρας - “Καλή τύχη παιχταρά μου”

Το μήνυμα του άσου του Ολυμπιακού στον μέχρι π...

“Έσκασε” αποχώρηση από τον Ολυμπιακό - Επίσημη ανακοίνωση
Super League | 20/01/2025 - 19:00

“Έσκασε” αποχώρηση από τον Ολυμπιακό - Επίσημη ανακοίνωση

Ήταν εκτός πλάνων του Μεντιλίμπαρ και βρήκε τη νέα τ...

Εξελίξεις: Τελειώνει από Ολυμπιακό και υπογράφει σε ομάδα Super League
Super League | 16/01/2025 - 19:26

Εξελίξεις: Τελειώνει από Ολυμπιακό και υπογράφει σε ομάδα Super League

Ποιος "φευγάτος" του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την κ...

Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον… βλέπει, αλλά έχει πέραση!
Super League | 14/01/2025 - 20:53

Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον… βλέπει, αλλά έχει πέραση!

Προτάσεις για… φευγάτο παίκτη τ...

Μπόργκες και βαρβάτο εξτρέμ - Χαφ η 1η μεταγραφή Ολυμπιακού, φεύγει Έλληνας
Super League | VIDEO 10/01/2025 - 17:15

Μπόργκες και βαρβάτο εξτρέμ - Χαφ η 1η μεταγραφή Ολυμπιακού, φεύγει Έλληνας

Οι δύο κινήσεις για τα άκρα του Ολυμπιακού, το ταξίδι τ...

Εξελίξεις με “φευγάτο” του Ολυμπιακού - Αυτή η ομάδα τον θέλει
Super League | 09/01/2025 - 19:24

Εξελίξεις με “φευγάτο” του Ολυμπιακού - Αυτή η ομάδα τον θέλει

Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει σ...

Ώρα αποχωρήσεων στον Ολυμπιακό - Αυτοί φεύγουν
Super League | 28/12/2024 - 08:48

Ώρα αποχωρήσεων στον Ολυμπιακό - Αυτοί φεύγουν

Ο Μεντιλίμπαρ, ως γνωστόν, δεν θέλει μεγάλο ρ...

Τρομερές ατάκες από Έλληνα παίκτη: "Ολυμπιακός σημαίνει οικογένεια"
Super League | 27/11/2024 - 06:50

Τρομερές ατάκες από Έλληνα παίκτη: "Ολυμπιακός σημαίνει οικογένεια"

Συνέντευξη έδωσε Έλληνας ποδοσφαιριστής των Ερυθρόλευκων ό...

Η συμφωνία για την επιστροφή Ανδρούτσου και το... μυστήριο με τον Ολιβέιρα
Super League | VIDEO 22/10/2024 - 20:31

Η συμφωνία για την επιστροφή Ανδρούτσου και το... μυστήριο με τον Ολιβέιρα

Ποιοι οι λόγοι που γύρισε και έπαιξε ο Έλληνας άσος ξ...

Το πήρε πάνω του για τo X ο Μεντιλίμπαρ - "Γι’ αυτό δεν έπαιξε ο Ρέτσος"
Super League | 20/10/2024 - 18:54

Το πήρε πάνω του για τo X ο Μεντιλίμπαρ - "Γι’ αυτό δεν έπαιξε ο Ρέτσος"

Τι είπε για τον Ανδρούτσο ο τεχνικός τ...

Γιατί μπήκε αποστολή ο Ανδρούτσος - Τι έγινε με Γουίλιαν, Ζέλσον, Μπακούλα;
Super League | VIDEO 19/10/2024 - 23:03

Γιατί μπήκε αποστολή ο Ανδρούτσος - Τι έγινε με Γουίλιαν, Ζέλσον, Μπακούλα;

Η εξήγηση για τις επιλογές Μεντιλίμπαρ, που προξένησαν α...

Ο αριστερός μπακ του Γενάρη στο Λιμάνι - Η απάντηση στο "γιατί Ανδρούτσος"
Super League | 18/09/2024 - 19:43

Ο αριστερός μπακ του Γενάρη στο Λιμάνι - Η απάντηση στο "γιατί Ανδρούτσος"

Για ποιο λόγο ο Μεντιλίμπαρ επανέφερε τον Έλληνα μπακ σ...

"Τί το κακό έχει ο Ανδρούτσος; - Γι' αυτό επιστρέφει στον Ολυμπιακό"
Super League | 17/09/2024 - 19:59

"Τί το κακό έχει ο Ανδρούτσος; - Γι' αυτό επιστρέφει στον Ολυμπιακό"

"Η ενεργοποίηση του Θανάση Ανδρούτσου ενεργοποίησε ν...

Τεράστια ανατροπή! "Φέρνει" μπακ ο Μεντιλίμπαρ - Τον… έφτιαξε ο Κοβάσεβιτς
Super League | 17/09/2024 - 18:00

Τεράστια ανατροπή! "Φέρνει" μπακ ο Μεντιλίμπαρ - Τον… έφτιαξε ο Κοβάσεβιτς

Μεγάλη έκπληξη στον Ολυμπιακό μετά τη λευκή ισοπαλία μ...