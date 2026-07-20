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Θοδωρής Σκυφτούλης

Θοδωρής Σκυφτούλης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Θοδωρής Σκυφτούλης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Ευτυχώς που πρόλαβα και είδα Μαραντόνα - Αξέχαστος ο Αλκέτας Παναγούλιας"!
Υπόλοιπος Κόσμος | 20/07 - 00:24

"Ευτυχώς που πρόλαβα και είδα Μαραντόνα - Αξέχαστος ο Αλκέτας Παναγούλιας"!

Ο Θοδωρής Σκυφτούλης αφήνει για λίγο το σανίδι του Θ...