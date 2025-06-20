Facebook Pixel
Θόδωρος Πάλλας

Πένθος στην οικογένεια του Άρη! Έφυγε στα 76 του ο Θόδωρος Πάλλας
Super League | 09/08 - 12:16

Πένθος στην οικογένεια του Άρη! Έφυγε στα 76 του ο Θόδωρος Πάλλας

Αγωνιζόταν ως μπακ-χαφ. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ε...