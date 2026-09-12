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Τόμας Γουόκαπ

Τόμας Γουόκαπ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Τόμας Γουόκαπ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την απόδοσή του στον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδος, στατιστικά και εμφανίσεις.

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Αποκάλυψη για τα λεφτά που θα πάρει ο Γουόκαπ από την Ντουμπάι!
Euroleague | 10/09 - 10:24

Αποκάλυψη για τα λεφτά που θα πάρει ο Γουόκαπ από την Ντουμπάι!

Συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα τ...

Όλη η αλήθεια για τη μεταγραφή του Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό
Euroleague | 09/09 - 15:17

Όλη η αλήθεια για τη μεταγραφή του Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός πούλησε τελικά τον Τόμας Γ...

Ατάκα-"φωτιά" για Γουόκαπ: "Το να πληρώνεις 2,6 εκατ. buy out είναι τρέλα"!
Euroleague | 09/09 - 11:28

Ατάκα-"φωτιά" για Γουόκαπ: "Το να πληρώνεις 2,6 εκατ. buy out είναι τρέλα"!

Στην Ισπανία ασχολούνται με την μετακίνηση του Τεξανού γ...

Δεν το πιστεύει για Γουόκαπ πρώην του Ολυμπιακού - “Τι 9 εκατομμύρια!”
Euroleague | VIDEO 08/09 - 18:52

Δεν το πιστεύει για Γουόκαπ πρώην του Ολυμπιακού - “Τι 9 εκατομμύρια!”

Η αντίδρασή του για τα λεφτά που θα πάρει από την Ν...

Νέα δεδομένα για Γουόκαπ: Τα λεφτά του deal, πλήρωσε και από την τσέπη του!
Euroleague | 08/09 - 13:15

Νέα δεδομένα για Γουόκαπ: Τα λεφτά του deal, πλήρωσε και από την τσέπη του!

Το Basketnews φέρνει νέα δεδομένα όσον αφορά στο οικονομικό κ...

Ζέρβας για Γουόκαπ: «Ο Ολυμπιακός έγινε διαλλακτικός» (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 08/09 - 12:52

Ζέρβας για Γουόκαπ: «Ο Ολυμπιακός έγινε διαλλακτικός» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νίκος Ζέρβας μίλησε για τις σκληρές διαπραγματεύσεις τ...

Ο ειδικός όρος που έβαλε ο Ολυμπιακός στον Γουόκαπ!
Euroleague | 08/09 - 10:24

Ο ειδικός όρος που έβαλε ο Ολυμπιακός στον Γουόκαπ!

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι πλέον μέλος της Dubai BC και ο Ολυμπιακός γ...

Η άποψη Βεζένκοφ για την αποχώρηση Γουόκαπ - "Η αλήθεια είναι..." (Vid)
Euroleague | 08/09 - 08:42

Η άποψη Βεζένκοφ για την αποχώρηση Γουόκαπ - "Η αλήθεια είναι..." (Vid)

Όσα είπε ο Βούλγαρος φόργουορντ για την απόφαση του Τ...

Το πρώτο μήνυμα Γουόκαπ μετά το "αντίο" - "Δεν ήταν πρόθεσή μου..."
Euroleague | VIDEO 07/09 - 20:02

Το πρώτο μήνυμα Γουόκαπ μετά το "αντίο" - "Δεν ήταν πρόθεσή μου..."

Το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τ...

Επίσημη δήλωση από Ντουμπάι για Γουόκαπ - Τι αναφέρει για τον Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 07/09 - 18:05

Επίσημη δήλωση από Ντουμπάι για Γουόκαπ - Τι αναφέρει για τον Ολυμπιακό

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι παίκτης της Ντουμπάι, με άνθρωπο τ...

Δεν μπορούσε να πει "όχι" ο Γουόκαπ σε Ντουμπάι - Το... χρυσό συμβόλαιο
Euroleague | VIDEO 07/09 - 17:27

Δεν μπορούσε να πει "όχι" ο Γουόκαπ σε Ντουμπάι - Το... χρυσό συμβόλαιο

Ο Τεξανός γκαρντ είναι και επίσημα παίκτης της Ντουμπάι, μ...

Πώς έγινε η ανατροπή στην υπόθεση του Γουόκαπ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 07/09 - 15:41

Πώς έγινε η ανατροπή στην υπόθεση του Γουόκαπ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νίκος Ζέρβας μεταφέρει το παρασκήνιο της πώλησης τ...

Γουόκαπ για Ντουμπάι: «Θα είναι μια υπέροχη χρονιά» (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 07/09 - 15:13

Γουόκαπ για Ντουμπάι: «Θα είναι μια υπέροχη χρονιά» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι πλέον παίκτης της Ντουμπάι και μ...

Ανακοίνωσε και η Ντουμπάι τον Γουόκαπ – Τι λέει για τον Ολυμπιακό
Euroleague | 07/09 - 15:06

Ανακοίνωσε και η Ντουμπάι τον Γουόκαπ – Τι λέει για τον Ολυμπιακό

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Τόμας Γ...

Η τιμή πώλησης του Γουόκαπ - Γέμισαν τα ταμεία, παρά τη γενναία έκπτωση!
Euroleague | VIDEO 07/09 - 15:01

Η τιμή πώλησης του Γουόκαπ - Γέμισαν τα ταμεία, παρά τη γενναία έκπτωση!

Ο Ολυμπιακός ζητούσε από την Ντουμπάι 3 εκατομμύρια ε...

Οριστικό: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γουόκαπ, πού συνεχίζει - Η ανακοίνωση
Euroleague | VIDEO 07/09 - 14:37

Οριστικό: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γουόκαπ, πού συνεχίζει - Η ανακοίνωση

Και επίσημα τέλος από τους Ερυθρόλευκους αποτελεί α...

Πήραν τις αποφάσεις τους για τον Γουόκαπ - Η εξέλιξη θα προκαλέσει
Euroleague | 07/09 - 13:48

Πήραν τις αποφάσεις τους για τον Γουόκαπ - Η εξέλιξη θα προκαλέσει

Μπορεί το θέμα του Γουόκαπ να έχει υποχωρήσει κάπως τ...

Η απάντηση Μπαρτζώκα για Γουόκαπ - Τι δήλωσε για τον Ελ Κααμπί
Euroleague | 06/09 - 23:23

Η απάντηση Μπαρτζώκα για Γουόκαπ - Τι δήλωσε για τον Ελ Κααμπί

Ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε την κατάσταση π...

Η υπογραφή Γουόκαπ φέρνει τα πάνω-κάτω! Κλείδωσαν οι Έλληνες του Ολυμπιακού
Euroleague | VIDEO 05/09 - 10:00

Η υπογραφή Γουόκαπ φέρνει τα πάνω-κάτω! Κλείδωσαν οι Έλληνες του Ολυμπιακού

Η τελευταία εξέλιξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που δείχνει τ...

To σχόλιο Φουρνιέ για Γουόκαπ - “Να μην είμαστε ασεβείς”
Euroleague | 04/09 - 17:06

To σχόλιο Φουρνιέ για Γουόκαπ - “Να μην είμαστε ασεβείς”

Πώς απάντησε ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού σε σχόλιο ο...

Βρήκε ήδη τον αντι-Γουόκαπ ο Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ! Ευχάριστα νέα για Βεζένκοφ
Euroleague | VIDEO 03/09 - 14:20

Βρήκε ήδη τον αντι-Γουόκαπ ο Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ! Ευχάριστα νέα για Βεζένκοφ

Οι Πειραιώτες τον υπέγραψαν με 1 εκατομμύριο και ο Γιώργος Μ...