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Θωμάς Βουλινός

Θωμάς Βουλινός

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Θωμάς Βουλινός. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το "ντου" του Βουλινού και η τιμωρία του ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 23/09 - 06:35

Το "ντου" του Βουλινού και η τιμωρία του ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σαν σήμερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 1990, ο τότε πρόεδρος του Π...