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Τιμ Ριμ

Τιμ Ριμ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τιμ Ριμ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΗΠΑ με σφραγίδα Ποτσετίνο! Πίεση, κατοχή και 4άρα που έστειλε μήνυμα
Mundial | 14/06 - 08:17

ΗΠΑ με σφραγίδα Ποτσετίνο! Πίεση, κατοχή και 4άρα που έστειλε μήνυμα

Η εμφάνιση αυτή δεν εξασφαλίζει τίποτα από μόνη της. Α...