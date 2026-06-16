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Τίνο Λιβραμέντο

Τίνο Λιβραμέντο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τίνο Λιβραμέντο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Σοβαρό πρόβλημα για την Αγγλία - Αλλαγή στο ρόστερ λίγο πριν το πρώτο ματς
Mundial | 16/06 - 19:04

Σοβαρό πρόβλημα για την Αγγλία - Αλλαγή στο ρόστερ λίγο πριν το πρώτο ματς

Λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι των Άγγλων στο Παγκόσμιο Κ...