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Τιρέλ Μαλάσια

Τιρέλ Μαλάσια

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τιρέλ Μαλάσια. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Προτάθηκε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Παναθηναϊκό!
Super League | 30/06 - 09:50

Προτάθηκε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Παναθηναϊκό!

Ο αριστερός μπακ το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή σ...