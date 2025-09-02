Facebook Pixel
Τόκιο 2025

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τόκιο 2025. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Παπαδοπούλου: «Ευχαριστώ πολύ για το ξενύχτι - Πέρασα δύσκολα» (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 20/09 - 13:20

Παπαδοπούλου: «Ευχαριστώ πολύ για το ξενύχτι - Πέρασα δύσκολα» (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου κατάφερε να ολοκληρώσει τον α...

Ντρισμπιώτη: «Τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε»
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 20/09 - 11:12

Ντρισμπιώτη: «Τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε»

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε παρούσα σε μια ακόμη μ...

Η Ντρισμπιώτη 16η στα 20 χλμ. βάδην
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 20/09 - 08:56

Η Ντρισμπιώτη 16η στα 20 χλμ. βάδην

Αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις σημείωσαν οι τρεις Eλληνίδες α...

Δεν τα κατάφερε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου - Εκτός τελικού (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 18/09 - 15:41

Δεν τα κατάφερε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου - Εκτός τελικού (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην 6η μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο η...

Η «βασίλισσα» των 800 μέτρων στην Ιαπωνία είναι ξαδέλφη του Κούμπο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 18/09 - 15:00

Η «βασίλισσα» των 800 μέτρων στην Ιαπωνία είναι ξαδέλφη του Κούμπο

Η Ιαπωνία έχει βρει τη νέα της αθλήτρια-θαύμα στον στίβο. Η...

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Το πρόγραμμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 18/09 - 12:34

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Το πρόγραμμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα διεξαχθεί ο προκριματικός τ...

Χαμογελαστός ο Τεντόγλου, επιβιβάζεται στο πούλμαν πριν τον τελικό (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 17/09 - 14:02

Χαμογελαστός ο Τεντόγλου, επιβιβάζεται στο πούλμαν πριν τον τελικό (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα α...

Από το χορό στα σπριντ: Η αθλήτρια που ξεχωρίζει στο Τόκιο 2025 (ΦΩΤΟ)
Στίβος | 16/09 - 22:06
Στίβος | 16/09 - 22:06

Από το χορό στα σπριντ: Η αθλήτρια που ξεχωρίζει στο Τόκιο 2025 (ΦΩΤΟ)

Η Αυστραλή σπρίντερ Μπρί Ρίτζο δεν κατάφερε να περάσει α...

Το φαβορί για το μετάλλιο του Παγκοσμίου Στίβου ξέσπασε σε κλάματα (Vid)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 16/09 - 15:18

Το φαβορί για το μετάλλιο του Παγκοσμίου Στίβου ξέσπασε σε κλάματα (Vid)

Την έβγαλαν από το στάδιο με αναπηρικό κ...

Κορένεβα: «Ξεκάθαρα μπορούσα να είμαι στον τελικό» (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 16/09 - 15:14

Κορένεβα: «Ξεκάθαρα μπορούσα να είμαι στον τελικό» (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Οξάνα Κορένεβα ολοκλήρωσε την παρθενική παρουσία τ...

Τριπλούν: Στα 13.50μ η πρώτη προσπάθεια της Κορένεβα (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 16/09 - 14:33

Τριπλούν: Στα 13.50μ η πρώτη προσπάθεια της Κορένεβα (ΒΙΝΤΕΟ)

Είμαστε στην 4η μέρα των αγώνων στο 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα σ...

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Το 95% των αθλητριών έκανε το τεστ φύλου»
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 12/09 - 11:17

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Το 95% των αθλητριών έκανε το τεστ φύλου»

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, Σεμπάστιαν Κ...

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στο Τόκιο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 12/09 - 08:17

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στο Τόκιο

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου σ...