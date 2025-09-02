Τόκιο 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 18/09 - 15:00

Η «βασίλισσα» των 800 μέτρων στην Ιαπωνία είναι ξαδέλφη του Κούμπο

Η Ιαπωνία έχει βρει τη νέα της αθλήτρια-θαύμα στον στίβο. Η...