Τόκιο 2025

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου κατάφερε να ολοκληρώσει τον α...
Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε παρούσα σε μια ακόμη μ...
Αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις σημείωσαν οι τρεις Eλληνίδες α...
Στην 6η μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο η...
Η Ιαπωνία έχει βρει τη νέα της αθλήτρια-θαύμα στον στίβο. Η...
Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα διεξαχθεί ο προκριματικός τ...
Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα α...
Η Αυστραλή σπρίντερ Μπρί Ρίτζο δεν κατάφερε να περάσει α...
Την έβγαλαν από το στάδιο με αναπηρικό κ...
Η Οξάνα Κορένεβα ολοκλήρωσε την παρθενική παρουσία τ...
Είμαστε στην 4η μέρα των αγώνων στο 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα σ...
Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, Σεμπάστιαν Κ...
Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου σ...