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Τομ Λουσέ

Τομ Λουσέ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τομ Λουσέ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!
Super League | 10/09 - 07:15

Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ξεκαθαρίσει την προτίμησή του για τ...

ΠΑΟΚ: Μεγάλο πρόβλημα για τον Λίσι στον άξονα!
Super League | 31/08 - 18:28

ΠΑΟΚ: Μεγάλο πρόβλημα για τον Λίσι στον άξονα!

Σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τ...

Όλα τα είχε ο ΠΑΟΚ, αυτό του έλειπε - Πρόβλημα με Λουσέ!
Super League | 29/08 - 19:58

Όλα τα είχε ο ΠΑΟΚ, αυτό του έλειπε - Πρόβλημα με Λουσέ!

Ο Δικέφαλος του Βορρά προετοιμάζεται χωρίς τον Τομ Λ...

Με Λουσέ 10άρι και Σορετίρε ο ΠΑΟΚ - Η 11άδα για τον… τελικό με Μπραν
UEFA Conference League | 27/08 - 18:51

Με Λουσέ 10άρι και Σορετίρε ο ΠΑΟΚ - Η 11άδα για τον… τελικό με Μπραν

Οι επιλογές του Λίσι για την αναμέτρηση σ...

Στόπερ, χαφ και δυο φορ ο ΠΑΟΚ! Σκάει νέα πώληση, ανατροπή με Μικελμπρενσίς
Super League | 09/08 - 17:00

Στόπερ, χαφ και δυο φορ ο ΠΑΟΚ! Σκάει νέα πώληση, ανατροπή με Μικελμπρενσίς

Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξέλιξη και μόνο ο...

Μέσα Γιαννούλης και Λουσέ - Η ανανεωμένη λίστα του ΠΑΟΚ για Άντερλεχτ
Europa League | VIDEO 06/08 - 08:22

Μέσα Γιαννούλης και Λουσέ - Η ανανεωμένη λίστα του ΠΑΟΚ για Άντερλεχτ

Οι δύο νεοαποκτηθέντες προστέθηκαν στην ευρωπαϊκή λ...

Λουσέ: «Θέλω πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ» (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 04/08 - 14:05

Λουσέ: «Θέλω πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ» (ΒΙΝΤΕΟ)

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ π...

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)
Super League | 03/08 - 21:53

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τυπικά μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κ...

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!
Super League | 03/08 - 20:50

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!

Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αγωνία τ...

ΠΑΟΚ: "Σπουδαία μεταγραφή ο Λουσέ" - Τι γίνεται με Γιαννούλη και σέντερ φορ
Super League | 02/08 - 23:06

ΠΑΟΚ: "Σπουδαία μεταγραφή ο Λουσέ" - Τι γίνεται με Γιαννούλη και σέντερ φορ

Την ώρα που ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την απόκτηση του Τομ Λ...

Νέο μεταγραφικό χτύπημα ΠΑΟΚ - Στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ
Super League | 02/08 - 19:38

Νέο μεταγραφικό χτύπημα ΠΑΟΚ - Στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

Ο Τομ Λουσέ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται ν...

Διπλό «χτύπημα» ο ΠΑΟΚ: Έκλεισε οριστικά και δεξί μπακ!
Super League | 01/08 - 21:25

Διπλό «χτύπημα» ο ΠΑΟΚ: Έκλεισε οριστικά και δεξί μπακ!

Ενώ αύριο αναμένεται ο Τομ Λουσέ, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε σε ό...

Λουσέ: Το «πολυεργαλείο» που μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ έξυπνη κίνηση
Super League | 01/08 - 13:38

Λουσέ: Το «πολυεργαλείο» που μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ έξυπνη κίνηση

Τα ατού και τα χάντικαπ του 23χρονου Γάλλου χαφ που ενδιαφέρει κ...

Τομ Λουσέ Ανάλυση: Ενας πολυθεσίτης που ψάχνει ταυτότητα – Θα τον γουστάρει
Super League | 01/08 - 09:00

Τομ Λουσέ Ανάλυση: Ενας πολυθεσίτης που ψάχνει ταυτότητα – Θα τον γουστάρει

Ο Τομ Λουσέ βρίσκεται προ των πυλών του ΠΑΟΚ, με τον 23...

Κλείδωσε η άφιξη του Λουσέ: Πότε έρχεται Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ!
Super League | 31/07 - 20:39

Κλείδωσε η άφιξη του Λουσέ: Πότε έρχεται Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμη μ...

Επιβεβαιώνει η L’ Equipe για Λουσέ και ΠΑΟΚ
Super League | 31/07 - 13:38

Επιβεβαιώνει η L’ Equipe για Λουσέ και ΠΑΟΚ

Το ρεπορτάζ που θέλει τον Τομ Λουσέ να βρίσκεται πολύ κ...