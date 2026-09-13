Super League | 09/08 - 17:00

Στόπερ, χαφ και δυο φορ ο ΠΑΟΚ! Σκάει νέα πώληση, ανατροπή με Μικελμπρενσίς

Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξέλιξη και μόνο ο...