Τόμας Μπράιαντ

Euroleague | 27/07 - 21:02

Το κάνει ξανά ο Γιαννακόπουλος - Νέα μάχη με το NBA για αντι-Βαλαντσιούνας!

Μετά την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που εδώ και λίγες ώρες φοράει και επίσημα τα πράσινα, στο Τριφύλλι φο...