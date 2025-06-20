Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Τόμας Ντίμσα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τόμας Ντίμσα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Έσκασε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ - Συμβόλαιο για 1 χρόνο!
Basket League | 10/08 - 13:20

Έσκασε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ - Συμβόλαιο για 1 χρόνο!

Υπέγραψε με τον Δικέφαλο συμβόλαιο συνεργασίας για έ...