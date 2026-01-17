Τόνι Φρουκ

Facebook Pixel
Super League
ΠΝΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Super League
ΑΤΡ
1 - 2
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
ΒΟΛ
0 - 2
ΤΕΛ
ΑΕΛ
Super League
ΛΕΒ
3 - 1
ΤΕΛ
ΑΣΤ
Super League
ΠΑΟ
1 - 0
LIVE
ΚΗΦ
Super League
ΠΑΟΚ
19:30
01 Φεβ
ΠΑΝ
Super League
ΑΕΚ
21:00
01 Φεβ
ΟΛΥ
Basket League
ΗΡΑ
- - -
ΤΕΛ
ΚΑΡ
Basket League
PAOK
- - -
ΤΕΛ
ΑΟ
Basket League
AEK
96 - 83
ΤΕΛ
ΚΟΛ
Basket League
ΟΛΥ
94 - 71
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basket League
ΜΑΡ
97 - 105
ΤΕΛ
ΠΑΝ
Basket League
ΑΡΗ
75 - 66
LIVE
ΠΑΟ
ΝΒΑ
ΟΥΑ
111 - 142
ΤΕΛ
ΛΕΙ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
114 - 106
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
127 - 97
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΟΡΛ
130 - 120
ΤΕΛ
ΤΟΡ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
112 - 93
ΤΕΛ
ΣΑΚ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
122 - 109
ΤΕΛ
ΛΟΣ
ΝΒΑ
ΦΟΙ
126 - 113
ΤΕΛ
ΚΛΙ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
99 - 109
ΤΕΛ
ΜΠΡ
ΝΒΑ
ΓΚΟ
124 - 131
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΣΑΡ
111 - 106
ΤΕΛ
ΣΑΝ
ΝΒΑ
ΙΝΤ
129 - 124
ΤΕΛ
ΑΤΛ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
124 - 114
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΜΕΜ
114 - 131
ΤΕΛ
ΜΙΝ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
118 - 125
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΧΙΟ
111 - 107
ΤΕΛ
NTA
ΝΒΑ
ΜΠΟ
22:30
01 Φεβ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
23:00
01 Φεβ
ΟΡΛ
Premier League
ΜΠΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΛΙΝ
0 - 4
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΣΑΝ
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΓΛΒ
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Premier League
ΤΣΕ
3 - 2
ΤΕΛ
ΓΧ
Premier League
ΛΙΒ
4 - 1
ΤΕΛ
NIO
Premier League
ΝΌΤ
1 - 1
LIVE
ΚΡΠ
Premier League
ΜΑΓ
3 - 2
LIVE
ΦΟΥ
Premier League
ΑΣΒ
0 - 1
LIVE
ΜΠΡ
Premier League
ΤΟΤ
18:30
01 Φεβ
ΜΑΣ
La Liga
ΟΒΙ
1 - 0
ΤΕΛ
ΧΙΡ
La Liga
ΟΣΑ
2 - 2
ΤΕΛ
ΒΙΓ
La Liga
ΛΕΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΤΜ
La Liga
ΈΛΤ
1 - 3
ΤΕΛ
ΜΠΑ
La Liga
ΡΕΜ
2 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΜΠΕ
1 - 1
LIVE
ΒΑΛ
La Liga
XET
19:30
01 Φεβ
ΘΕΛ
La Liga
ΜΠΙ
22:00
01 Φεβ
ΣΟΣ
Serie A
ΠΊΖ
0 - 2
ΤΕΛ
ΣΑΣ
Serie A
ΝΑΠ
2 - 1
ΤΕΛ
ΦΙΟ
Serie A
ΚΑΛ
4 - 0
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Serie A
ΤΟΡ
1 - 0
ΤΕΛ
ΛΕ
Serie A
ΜΠΟ
- - -
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΚΌΜ
0 - 0
LIVE
ΑΤΑ
Serie A
ΚΡ
19:00
01 Φεβ
ΙΝΤ
Serie A
ΠΑΡ
21:45
01 Φεβ
ΓΙΟ
Bundesliga
ΦΡΑ
0 - 1
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
ΛΕΙ
0 - 0
ΤΕΛ
M05
Bundesliga
ΒΕΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΧΟΦ
0 - 0
ΤΕΛ
ΟΒΕ
Bundesliga
ΑΓΚ
0 - 0
ΤΕΛ
ΣΑΠ
Bundesliga
ΑΜΒ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Bundesliga
ΣΤΓ
- - -
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΝΤΟ
18:30
01 Φεβ
ΧΆΙ
Ligue 1
ΠΑΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΑΡ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 1
ΤΕΛ
ΝΑN
Ligue 1
ΜΟΝ
4 - 0
ΤΕΛ
ΡΕΝ
Ligue 1
ΛΥΝ
- - -
ΤΕΛ
ΛΙΛ
Ligue 1
ΤΛΖ
18:15
01 Φεβ
ΟΣΕ
Ligue 1
ΝΙΣ
18:15
01 Φεβ
ΜΠΡ
Ligue 1
ΑΝΖ
18:15
01 Φεβ
ΜΕΤ
Ligue 1
ΣΤΡ
21:45
01 Φεβ
ΠΑΡ
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Τόνι Φρουκ

Τόνι Φρουκ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τόνι Φρουκ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

D-Day σε ΠΑΟ: Ο Πράνιτς έψησε τον Φρουκ να έρθει Ελλάδα - Η μεγάλη πρόταση!
Super League | VIDEO 31/01 - 00:45

D-Day σε ΠΑΟ: Ο Πράνιτς έψησε τον Φρουκ να έρθει Ελλάδα - Η μεγάλη πρόταση!

Πώς ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα μ...

Τρεις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός - Εξελίξεις για το "μπαμ" με Φρουκ! (Vid)
Super League | 30/01 - 21:18

Τρεις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός - Εξελίξεις για το "μπαμ" με Φρουκ! (Vid)

Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Τόνι Φρουκ για τον Π...

Ο ΠΑΟ τη μεγαλύτερη προσφορά για Γιάγκουσιτς - Γιατί δεν είπε ακόμα "ναι"!
Super League | 22/01 - 18:00

Ο ΠΑΟ τη μεγαλύτερη προσφορά για Γιάγκουσιτς - Γιατί δεν είπε ακόμα "ναι"!

Ποιες είναι οι πέντε ομάδες που ασχολούνται με τον Α...

4+1 μεταγραφές ο ΠΑΟ - Ο παίκτης 10 εκατ. που ζήτησε ο Μπενίτεθ και ο φορ
Super League | VIDEO 20/01 - 14:05

4+1 μεταγραφές ο ΠΑΟ - Ο παίκτης 10 εκατ. που ζήτησε ο Μπενίτεθ και ο φορ

Οι τρεις παίκτες που θα έρθουν για μπουν άμεσα στη βασική 11...

All-in Αλαφούζου για Αντίνο Νο2 - Σύννεφα για όνομα του ΠΑΟ που ήρθε τώρα!
Super League | VIDEO 20/01 - 10:00

All-in Αλαφούζου για Αντίνο Νο2 - Σύννεφα για όνομα του ΠΑΟ που ήρθε τώρα!

Ο Γιάννης Αλαφούζος ρίχνει πάρα πολλά εκατομμύρια γ...

Σπάει το ρεκόρ Αντίνο με δύο μεταγραφές ο Αλαφούζος - Τζάμπα ο αντι-Τετέ!
Super League | VIDEO 18/01 - 11:45

Σπάει το ρεκόρ Αντίνο με δύο μεταγραφές ο Αλαφούζος - Τζάμπα ο αντι-Τετέ!

Ο Παναθηναϊκός φέρνει παίκτες από το κορυφαίο επίπεδο κ...

"Ξηλώνεται" ο Αλαφούζος για νέο Ουναΐ - Ο αμυντικός που ζήτησε ο Μπενίτεθ
Super League | VIDEO 17/01 - 16:00

"Ξηλώνεται" ο Αλαφούζος για νέο Ουναΐ - Ο αμυντικός που ζήτησε ο Μπενίτεθ

Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και δεν είναι λόγοι όσοι π...

Επιλογή Μπενίτεθ και… Αρτέτα ο επόμενος Αντίνο! Με 6.5 εκατ. κλείνει σε ΠΑΟ
Super League | 17/01 - 11:45

Επιλογή Μπενίτεθ και… Αρτέτα ο επόμενος Αντίνο! Με 6.5 εκατ. κλείνει σε ΠΑΟ

Μετά τον Σαντίνο Αντίνο ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται γ...

Παναθηναϊκός: Κροατικό all in για μεταγραφή-βόμβα - Μπρόζοβιτς και Φρουκ!
Super League | VIDEO 16/01 - 23:38

Παναθηναϊκός: Κροατικό all in για μεταγραφή-βόμβα - Μπρόζοβιτς και Φρουκ!

Μετά την απρόσμενη αρνητική τροπή στην υπόθεση του Κ...

Υπέρβαση Αλαφούζου! "Σκάει" 11 εκατ.Ευρώ για 10άρι που βγάζει μάτια
Super League | 16/01 - 09:07

Υπέρβαση Αλαφούζου! "Σκάει" 11 εκατ.Ευρώ για 10άρι που βγάζει μάτια

Αγωνίζεται ως επιτελικός χαφ και αποτελεί έναν από τ...

Αποκάλυψη προέδρου για παικταρά 9 εκατομμυρίων - "Ενδιαφέρεται ο ΠΑΟ"!
Super League | 15/01 - 07:30

Αποκάλυψη προέδρου για παικταρά 9 εκατομμυρίων - "Ενδιαφέρεται ο ΠΑΟ"!

Σούπερ όνομα για τους Πράσινους! Ο πρόεδρος της ομάδας τ...

Ο Παναθηναϊκός θέλει τον πρώτο σκόρερ του κροατικού πρωταθλήματος (Vid)
Super League | 14/01 - 11:36

Ο Παναθηναϊκός θέλει τον πρώτο σκόρερ του κροατικού πρωταθλήματος (Vid)

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται ν...