Τραϊανός Μόκρης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τραϊανός Μόκρης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Έσκασε αποχώρηση νεαρού από ΠΑΟΚ - Συνεχίζει στην Τορίνο (ΦΩΤΟ)
Super League | 29/08 - 18:15

Νέα δεδομένα στην καριέρα νεαρού ποδοσφαιριστή του Δ...