Τρέβορ Τσαλομπά

Mundial | 16/06 - 19:04

Σοβαρό πρόβλημα για την Αγγλία - Αλλαγή στο ρόστερ λίγο πριν το πρώτο ματς

Λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι των Άγγλων στο Παγκόσμιο Κ...