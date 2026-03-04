Αποφασισμένος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού για τ...
O Δανός μέσος εξακολουθεί να είναι ο διακαής πόθος του Ν...
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού ό...
Τι βλέπει ο Τσάρλι για την επόμενη μέρα στον πάγκο τ...
Η αποχώρηση του Ισπανού τεχνικού από τον Παναθηναϊκό ε...
Ο Τσάρλι ήταν… καταπέλτης για τον προπονητή τ...
Μπορεί η ΑΕΚ να φαινόταν ότι είχε επαφές με την πλευρά τ...
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Το σχόλιο του Τσάρλι για τον Ουκρανό τεχνικό και το ε...
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