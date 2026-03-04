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Τσάρλι

Τσάρλι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τσάρλι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το έχει πάρει πάνω του ο Αλαφούζος για Ουναΐ - "Τρελάθηκε μόλις το έμαθε"!
Super League | 31/08 - 21:36

Το έχει πάρει πάνω του ο Αλαφούζος για Ουναΐ - "Τρελάθηκε μόλις το έμαθε"!

Αποφασισμένος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού για τ...

Αρνητική εισήγηση για Γένσεν - "Μας πιάνουν τον κ@@@" - Απόφαση Αλαφούζου
Super League | 26/06 - 19:36

Αρνητική εισήγηση για Γένσεν - "Μας πιάνουν τον κ@@@" - Απόφαση Αλαφούζου

O Δανός μέσος εξακολουθεί να είναι ο διακαής πόθος του Ν...

«Στην Ελλάδα ο Νέστρουπ για τον Παναθηναϊκό»!
Super League | 18/05 - 18:32

«Στην Ελλάδα ο Νέστρουπ για τον Παναθηναϊκό»!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού ό...

«Ο προπονητής που ήρθε Ελλάδα για Παναθηναϊκό - Ενόχλησε ο Λέτο» (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 08/05 - 07:47

«Ο προπονητής που ήρθε Ελλάδα για Παναθηναϊκό - Ενόχλησε ο Λέτο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι βλέπει ο Τσάρλι για την επόμενη μέρα στον πάγκο τ...

Ανακοινώσεις ΠΑΟ μετά τον Μπενίτεθ: Τσάπρας, δύο Έλληνες και... Κοτάρσκι!
Super League | VIDEO 07/05 - 21:34

Ανακοινώσεις ΠΑΟ μετά τον Μπενίτεθ: Τσάπρας, δύο Έλληνες και... Κοτάρσκι!

Η αποχώρηση του Ισπανού τεχνικού από τον Παναθηναϊκό ε...

"Ανεπίτρεπτος Μπενίτεθ με Γιάγκουσιτς και Τεττέη! Ξέρει πλέον ότι θα φύγει"
Super League | VIDEO 04/05 - 22:26

"Ανεπίτρεπτος Μπενίτεθ με Γιάγκουσιτς και Τεττέη! Ξέρει πλέον ότι θα φύγει"

Ο Τσάρλι ήταν… καταπέλτης για τον προπονητή τ...

Ανατροπή με Κεσιέ: "Πιο μπροστά από ΑΕΚ ο ΠΑΟ, μίλησε με παίκτη"
Super League | 29/04 - 18:33

Ανατροπή με Κεσιέ: "Πιο μπροστά από ΑΕΚ ο ΠΑΟ, μίλησε με παίκτη"

Μπορεί η ΑΕΚ να φαινόταν ότι είχε επαφές με την πλευρά τ...

“Θέλουν Λουτσέσκου σε ΠΑΟ, Ολυμπιακό” - Τι είπαν Μπενίτεθ, Κοτσόλης (Vid)
Super League | 27/04 - 23:14

“Θέλουν Λουτσέσκου σε ΠΑΟ, Ολυμπιακό” - Τι είπαν Μπενίτεθ, Κοτσόλης (Vid)

...

"Πάνω από 50% για Ρεμπρόφ στον ΠΑΟ - Αρέσει στον Ολυμπιακό" (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 23/04 - 21:11

"Πάνω από 50% για Ρεμπρόφ στον ΠΑΟ - Αρέσει στον Ολυμπιακό" (ΒΙΝΤΕΟ)

Το σχόλιο του Τσάρλι για τον Ουκρανό τεχνικό και το ε...

"Διαφωνώ να φύγει ο Μπενίτεθ"! Νέα εισήγηση στον Αλαφούζο
Super League | VIDEO 15/04 - 18:20

"Διαφωνώ να φύγει ο Μπενίτεθ"! Νέα εισήγηση στον Αλαφούζο

Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει για το αν τελικά ο Ισπανός τ...

“Δεν κοιτά Λαφόν ο ΠΑΟ - Ρεαλιστικές πιθανότητες για Βλαχοδήμο” (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 15/04 - 17:04

“Δεν κοιτά Λαφόν ο ΠΑΟ - Ρεαλιστικές πιθανότητες για Βλαχοδήμο” (ΒΙΝΤΕΟ)

Oι εκτιμήσεις του Τσάρλι για τους τερματοφύλακες σ...

"Απόφαση Αλαφούζου για Τετέι - Ούτε με 70 εκατομμύρια"
Super League | VIDEO 13/03 - 21:03

"Απόφαση Αλαφούζου για Τετέι - Ούτε με 70 εκατομμύρια"

Ο Ανδρέας Τετέι με τις εμφανίσεις του μπαίνει στο κάδρο α...