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Τσέμα Ντε Λούκας

Τσέμα Ντε Λούκας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τσέμα Ντε Λούκας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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«Βόμβα» στη Euroleague: Η Βαλένθια πήρε τον Μπρουκς!
Euroleague | VIDEO 03/08 - 19:20

«Βόμβα» στη Euroleague: Η Βαλένθια πήρε τον Μπρουκς!

Η Βαλένθια αναζητούσε έναν γκαρντ με ικανότητα στο σ...