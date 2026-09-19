Τσίνο Μορέιρα

❮
Super League
ΑΤΡ
1 - 2
ΤΕΛ
ΚΗΦ
Super League
ΑΡΗ
0 - 0
ΤΕΛ
Π
Π.Ο
Super League
ΛΕΒ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Super League
ΒΟΛ
1 - 2
ΤΕΛ
ΑΕΚ
Super League
ΟΦH
1 - 2
LIVE
ΑΣΤ
Super League
Κ
ΚΑΛ
0 - 1
LIVE
ΠΑΟ
Super League
ΠΝΛ
21:00
20 Σεπ
ΠΑΟΚ
Premier League
ΤΟΤ
2 - 3
ΤΕΛ
ΑΣΒ
Premier League
ΜΠΡ
3 - 0
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΕΒE
1 - 0
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
NIO
2 - 1
ΤΕΛ
Χ
ΧΑΛ
Premier League
ΝΌΤ
0 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΒ
Premier League
ΜΠΟ
0 - 1
ΤΕΛ
ΛΙΒ
Premier League
ΜΑΣ
5 - 3
ΤΕΛ
ΣΑΝ
Premier League
ΛΙΝ
0 - 0
ΤΕΛ
ΚΡΠ
Premier League
ΦΟΥ
1 - 0
LIVE
ΜΑΓ
La Liga
ΟΣΑ
1 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΜΠΙ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΛΑ
La Liga
ΘΕΛ
5 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΝ
La Liga
ΣΕΒ
1 - 3
ΤΕΛ
ΜΠΑ
La Liga
XET
1 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΆΛ
La Liga
ΑΤΜ
2 - 1
ΤΕΛ
ΡΕΜ
La Liga
Λ
ΛΑ
0 - 0
LIVE
ΜΠΕ
La Liga
ΒΙΓ
1 - 1
LIVE
Λ
ΛΕΒ
La Liga
ΒΑΛ
22:00
20 Σεπ
ΣΟΣ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Ε
ΕΣΤ
100 - 90
ΤΕΛ
Φ
ΦΟΥ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Κ
ΚΑΝ
96 - 89
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΙ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Η
ΗΡΑ
- - -
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Serie A
ΜΠΟ
1 - 1
ΤΕΛ
ΤΟΡ
Serie A
ΟΥΝ
0 - 1
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΡΟΜ
2 - 2
ΤΕΛ
ΙΝΤ
Serie A
ΒΕΝ
0 - 2
ΤΕΛ
ΛΑΤ
Serie A
ΦΙΟ
1 - 1
ΤΕΛ
ΝΑΠ
Serie A
ΠΑΡ
2 - 1
ΤΕΛ
ΤΖΕ
Serie A
Φ
ΦΡΟ
2 - 0
ΤΕΛ
ΚΌΜ
Serie A
ΓΙΟ
1 - 0
LIVE
ΑΤΑ
Serie A
ΜΙΛ
21:45
20 Σεπ
ΛΕ
Bundesliga
ΦΡΑ
2 - 2
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΓΚΛ
3 - 4
ΤΕΛ
M05
Bundesliga
ΒΕΡ
3 - 2
ΤΕΛ
ΑΓΚ
Bundesliga
Α
ΑΜΒ
2 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Bundesliga
ΣΤΓ
0 - 1
ΤΕΛ
ΝΤΟ
Bundesliga
ΛΕΒ
2 - 0
ΤΕΛ
ΛΕΙ
Bundesliga
Σ
ΣΆΛ
0 - 0
LIVE
ΈΛΒ
Bundesliga
Π
ΠΆΝ
20:30
20 Σεπ
ΧΟΦ
Ligue 1
ΠΑΡ
2 - 1
ΤΕΛ
ΣΤΡ
Ligue 1
ΤΛΖ
3 - 2
ΤΕΛ
ΧΑΒ
Ligue 1
ΛΥΝ
4 - 0
ΤΕΛ
ΡΕΝ
Ligue 1
ΑΝΖ
2 - 0
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΟ
Ligue 1
Λ
ΛΕ
2 - 1
ΤΕΛ
ΛΟΡ
Ligue 1
ΟΣΕ
2 - 1
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Ligue 1
ΝΙΣ
2 - 1
ΤΕΛ
ΛΙΛ
Ligue 1
ΜΑΡ
21:45
20 Σεπ
ΠΑΡ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΙΝΤΕΟ
MATCHZONE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
LIFE
Menu
Life
Star.gr
Newpost
Αρχική
Video
Matchzone
Πρόγραμμα TV
ionicons-v5-n
Πρωτοσέλιδα
Τελευταία Νέα
Ποδόσφαιρο
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Μπάσκετ
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Άλλα Σπορ
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο
Euroleague
Super League
Premier League
La Liga
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Τσίνο Μορέιρα
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τσίνο Μορέιρα.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
facebook [#0e65a4]
Created with Sketch.
Superleague 2
| 20/09 - 17:56
Χάος στο Καλλιθέα-Πανσερραϊκός - "Πλακώθηκαν" Μόρας και Τεσέιρα (ΒΙΝΤΕΟ)
Άναψαν τα αίματα λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου η...
1